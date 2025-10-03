ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ポルシェ、廃車のプラスチックを再生…ステアリングホイール素材への利用に成功

ポルシェとBASFは、技術パートナーのBEST Bioenergy and Sustainable Technologies社と共同で、廃車から発生する混合廃棄物のリサイクルに関する実証実験を成功させたと発表した。

この実験では、自動車シュレッダー残渣（ASR）に含まれる高性能プラスチックのリサイクル可能性を実証した。ASRは、廃車から発生するフォーム、プラスチック、フィルム、塗料粒子などの破砕部品の混合物で、現在は複雑な材料の組み合わせのため熱回収しかできない状況にある。

ポルシェは車両製造における循環型経済の推進を目指しており、車両におけるリサイクル材料の割合を増やすことを目標に掲げている。

ガス化は化学的リサイクルの一形態で、混合廃棄物を新たな原材料に変換する技術だ。将来的には現在の熱回収プロセスの代替手段となり、ポルシェの循環型経済戦略を補完する可能性がある。化学的リサイクルにより、技術的、経済的、生態学的理由で機械的リサイクルができないプラスチック廃棄物の処理が可能になる。

今回の実証実験では、自動車シュレッダー残渣の将来的なリサイクル材料源としての可能性を評価した。完了した試験では、初めて化石燃料ベースの投入材料を完全に排除し、自動車廃棄物に加えて木材チップなどのバイオベース原材料を使用するリサイクルプロセスを採用した。高温でプラスチック廃棄物を合成ガスに変換する先進的なガス化技術を使用している。

この合成ガスを統合するBASFの生産ネットワーク内で、部品メーカー向けの新しいプラスチック、いわゆるポリウレタン配合物が生産される。実証実験の一環として、この配合物は新しいステアリングホイールに使用された。リサイクル原材料は、マスバランス手法を使用して新しいプラスチックに帰属させた。

ポルシェのサステナビリティ責任者であるロバート・カレンベルク博士は「このような実証実験により、ポルシェのサステナビリティ分野として循環型経済をさらに発展させる方法や、長期的に化学的リサイクルを戦略に組み込む方法を評価できる」と述べている。「パートナーと共に新しいリサイクル技術をテストし、リサイクル材料の割合を増やし、これまで使用できなかったリサイクル材料源へのアクセスを獲得し、現在熱利用されている廃棄物流の新しいプロセスを評価している」と説明した。

BASFパフォーマンスマテリアルズ部門のマルティン・ユング社長は「BASFは幅広いリサイクルソリューションを提供しており、リサイクル目標を達成するためには異なるリサイクル技術が幅広いスペクトラムを構成する必要があると強く信じている。機械的リサイクルを優先し、その効率を継続的に改善している。廃棄物の種類と分別レベルが、どの技術が最も適しているかを決定する。現在も焼却されている残りの廃棄物に対処するには、化学的リサイクルのような補完技術が必要だと確信している」と説明した。

ガス化から生産される原材料は、従来の原材料と同等の品質を持つ。得られる製品は高性能プラスチックの要件を満たすため、安全関連部品にも使用できる。

ポルシェは循環型経済戦略の一環として、原材料の責任ある資源節約的な使用と、車両および使用材料の長期利用を目指している。これには高電圧バッテリーのクローズドループコンセプト、循環材料の使用、廃棄物の回避、車両部品の再製造などのプロジェクトが含まれる。

《森脇稔》

