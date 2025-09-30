ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

PIAA・テルッツォブランドの次世代ルーフボックス「グランフォーマフレックス」に新色ホワイトが登場

  • 装着簡単小型スマートクランプ

自動車部品・用品メーカーのPIAAが展開するシステムキャリアブランド「Terzo（テルッツオ）」が販売中のルーフボックス「グランフォーマフレックス」レギュラーサイズモデルに、新色のホワイト［EA460FW］が登場。

同製品は、長さ198cm・最大積載量318リットルの大容量を確保したレギュラーサイズ。新色により、ホワイトやシルバー系のボディカラーの車両と一体感のあるデザインを実現できる。また、ボトム部分にも同色のホワイトシートを使用している。

グランフォーマフレックスはFLEX機構を搭載し、レギュラーサイズの場合、通常時の高さ33.4cmから4cm下げて29.4cmにできるため、SUV主要車種で2.1m、ミニバンで2.2mの高さ制限がある立体駐車場に対応できる。

助手席側だけでなく、運転席側からもアクセスしやすい両開き構造を採用し、小型スマートクランプにより取付時間の短縮も図られている。

商品の外寸はアップ時が198.0×85.0×33.4cm、ダウン時が198.0×85.0×29.4cm。容量はアップ時318リットル、ダウン時258リットル、重量は15.3kg。希望小売価格はオープンで、購入は全国のカーショップおよびECサイトより。

