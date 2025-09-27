ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

どこでも洗車可能な「充電式電動洗車バケツ」発売、価格は1万4850円前後に

カー用品ブランドMAXWINから、電源・水源不要でどこでも洗車できる折りたたみ式電動洗車バケツ「G-MSWH01-SET1」が新発売。洗車用アタッチメントが多数付属した便利な洗車バケツセットとして販売される。

同製品は充電式のため電源も水道も必要とせず、コンパクトに持ち運びできる洗車に特化した折りたたみ式バケツ。折りたたむと厚さわずか13.5cmになり、収納場所を取らない。バケツは最大12Lの容量を持ち、下面に取り付けできる専用キャスター4個が付属し、水を入れた状態でも移動がらくらくに。

メインのハンドヘルドスプレーガンには使い分けできるストレートタイプ・ミストタイプ・扇形タイプの3種類のノズルが付属。

付属のフォームスプレーガンは、洗車用シャンプーなどの洗剤をボトルに入れて水と混合させて噴射可能で、洗車の効率が大幅に向上する。

ブラシ類では、長毛ブラシとスポンジブラシが付属。長毛ブラシは屋外のタイルや壁、車やバイクのタイヤ・ホイールなど凹凸がある箇所の洗浄に使用できる。スポンジブラシは窓ガラスや車のボディなどキズをつけたくない箇所の洗浄に適している。

IPX4防水性能を備え、アウトドアでの使用も安心。本体に水をかけても問題ない。使用後はしっかりと乾燥させるだけで、お手入れも簡単だ。

40度までの温水に対応しているため、寒い季節にも、防災用や簡易シャワーとしても利用可能となっている。

2000mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵し、満充電の場合は最大連続30～35分使用できる。充電はUSB-TypeCポートで、充電時間は約3.5～4時間。

給水タンク容量は約12リットル（適正容量：10リットル）、ホース長は約2.5m。吐出圧力は0.5MPa、吐出水量は最大2リットル/分となっている。

サイズは約30×31×35.5cm（展開時）、約30×31×13.5cm（収納時）、重量は約2.1kgとなっている。

購入は公式ショップPARTS MAXほか、アマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み1万4850円前後。ショップによっては電動バケツのみ/洗車用パーツのみの販売もある。

