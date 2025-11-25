ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

プロが選ぶ「いいクルマアワード2026」投票受付中…コスパやトラブルレスなど4部門

コスパやトラブルレスなど4部門で評価、プロが選ぶ「いいクルマアワード2026」Web投票受付中…26年1月20日まで
  • コスパやトラブルレスなど4部門で評価、プロが選ぶ「いいクルマアワード2026」Web投票受付中…26年1月20日まで
  • 「いいクルマアワード」で、トヨタ・プリウスが殿堂入り
  • 「いいクルマアワード2026」実施概要

自動車アフターマーケット業界の活性化を目的とした『クルマ屋さんが選ぶ いいクルマアワード 2026』が今年も実施される。専用サイトにてWebアンケート投票の受付が開始され、締切日は2026年1月20日（火）まで。

【画像全3枚】

いいクルマアワードは、幅広い自動車アフターマーケット事業に携わるプロたちが「いいクルマ」を選び、表彰する点が最大の特徴。車両の製造を行うメーカー視点ではなく、実際に自動車整備や車検、車体整備（鈑金塗装）、車両買取、新車・中古車販売、用品／部品製造・販売、ロードサービス、ガソリンスタンド、カーディテイリングといった幅広い自動車アフターマーケット事業に従事しているプロたちの考えが反映される、ユニークなアワードと言える。

同アワードは、一般ユーザーにとっても注目度が高い。自動車業界のプロたちが現場での作業などを通じて評価した、プロ目線のクルマの魅力が投票結果に反映されるため、クルマ選びを迷っている一般ユーザーにとって良い参考になるだろう。アンケート投票は2026年1月20日まで専用Webページで実施される。

4部門で評価…「プリウス」は殿堂入り

同アワードは、コスパ、トラブルレス、リセールバリュー、EVの4部門で構成。「価格の割に良いクルマ」「トラブルの少ないクルマ」「リセールバリューの高いクルマ」「次に乗りたい・いつか乗りたいあこがれのクルマ」「カスタマイズが楽しめるクルマ」「魅力的なEV（BEV/PHEV/FCV）」といった質問が用意され、国産・輸入車を含めた2300車種以上が投票対象となっている。

最多票を獲得したクルマが「大賞」に選ばれるルールだが、投票数だけでなくこれまでの経緯や変化量などを見て総合的な視点で選考委員会が選出する「特別賞」もある。

2025年度の表彰結果は、8年連続で大賞はトヨタ「プリウス」。特別賞はトヨタ「ランドクルーザー」、EV賞はテスラ「モデル3」が選ばれた。過去8年間にわたり圧倒的な得票数を獲得したトヨタ「プリウス」は、その功績を讃えて “ 殿堂入り ” となり、2026年度では投票対象外となった。

「いいクルマアワード」で、トヨタ・プリウスが殿堂入り

2026年度の表彰結果は、いいクルマアワードを主催するオートアフターマーケット連絡協議会の公式サイト等にて、2026年2月中旬ごろに公開される。

▼実施概要
クルマ屋さんが選ぶ『いいクルマアワード2026』
投票締切日：2026年1月20日（火）
投票サイト：https://gc-award.jp
表彰・発表：オートアフターマーケット連絡協議会公式サイトほか

《カーケアプラス編集部》

関連記事

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーケア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES