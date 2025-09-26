ドゥカティMotoGP選手ら来日、DOC創設25周年イベント「MotoGP Meet&Greet」を開催

ドゥカティは9月24日、東京都港区のイタリア大使館でファン向けの特別なイベント「MotoGP Meet&Greet」を開催した。

【画像全53枚】

このイベントは、Ducati Official Club（DOC）創設25周年を記念したレセプションとして企画され、MotoGP日本グランプリを前に、DOCメンバーを中心としたドゥカティファンが招待された。

特別ゲストとして、MotoGPで活躍するフランチェスコ・バニャイア選手とファビオ・ディ・ジャンナントニオ選手がイベントに合わせて来日。世界トップライダーによるトークセッションでは、レースの舞台裏エピソードや競技への想いを直接聞く機会も用意された。

さらに日本の伝統文化とドゥカティの情熱を融合させた阿波踊りパフォーマンスや、勝利への願いを込めたオリジナル達磨の「開眼」セレモニーも行われた。ケータリングサービスでは、イタリアンスタイルのビュッフェが提供され、味覚でもイタリアを感じられる内容となった。

会場には最新モデルの展示コーナーを設置。エントランスには新型『パニガーレV4』を配置し、会場内では新型『パニガーレV2S』、新型『パニガーレV4S』、新型『XDiavel V4』などの最新機種が一堂に展示された。