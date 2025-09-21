ホーム 航空 エンタメ・イベント 記事

大きさを体感できる！ 夜の滑走路へ立ち入るチャンス　セントレアで10月26日

中部国際空港セントレア
  • 中部国際空港セントレア
  • 滑走路ツアー（過去の模様）：滑走路を実際に歩く
  • 滑走路ツアー（過去の模様）：航空灯火の洗浄作業の見学
  • 滑走路ツアー（過去の模様）：航空灯火を間近で
  • 滑走路ツアー（過去の模様）：空港消防所の見学

普段は立ち入ることができない飛行場の滑走路を歩く！　航空機が運航していない夜間に滑走路へ立ち入って、航空灯火や点検作業を間近に体験できる貴重な機会が設けられた。

【画像全5枚】

中部国際空港セントレア（愛知県常滑市）は開港20周年を記念し、航空ファン必見の特別イベント「セントレア開港20周年　夜の滑走路見学ツアー　～夜の滑走路に入ろう～」を10月26日未明に開催する。

参加者はバスで滑走路へ移動し、航空機の発着を支える広大な滑走路を歩いて体感する。さらに、夜間に輝く航空灯火のライトアップや、運航を支える点検・洗浄作業を目の前で見学する。加えて、空港消防所では化学消防車や特殊消防装備の説明も受けられるなど、空港運営の裏側を知るプログラムがそろう。このツアーは「空の日エアポートフェスタ in セントレア」の一環だ。

参加資格は小学4年生以上、定員は80名。18歳未満は保護者の同伴が必要で、応募多数の場合は抽選となる。参加費は無料で、9月19日9時から10月3日23時59分まで公式ウェブの応募フォームで申し込む。

中部国際空港の企画担当者は「20周年を記念し、地域や空港関係者への感謝を込めて企画した。空港の仕事や飛行機の魅力を感じてもらいたい」と語っている。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

中部国際空港（セントレア）

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES