MINI、新ローン「スプリット・プラン」開始…頭金と最終回の2回支払いのみ

ビー・エム・ダブリューとビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンスは9月17日、2回の支払いだけでMINIを楽しめる新たなローンプログラム「MINIスプリット・プラン」を開始した。

「MINIスプリット・プラン」は、月々の支払いが不要で、頭金と最終回のトータル2回の支払いのみでMINIを楽しむことができる新しいローンプログラムである。このプログラムを利用することで、現金での一括購入より当初の負担額を抑えることができる。

契約期間は2年もしくは3年の2種類を選択可能。さらに、最終回の支払いは、一定の保証条件を満たせば、MINIが残存価格を保証するプランを選ぶことができるため、追加の支払いなく新しいMINIへの乗り換えが可能となる。

今回初めて導入する「MINIスプリット・プラン」を通じて、現金で購入する顧客の中で手元資金を残したい、また2-3年毎に新しいMINIに乗り換えたいという顧客ニーズにも柔軟に対応し、分かりやすく、安心できる、サービス展開により、MINIの新たな顧客へのアプローチを図っていく。

なお、総走行距離の超過または通常の使用による損耗の程度を超える損傷等、車両状態が契約所定の条件を満たさない場合には清算が必要となる。また、車両本体価格の一部に加え、車両に対する登録などに伴う費用・保険料・税金・リサイクル料金等の費用は含まれていないため、登録時には別途支払いが必要となる。