【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『EV電池の未来「リサイクル・リユース・セカンドライフ～新たな潮流とCATL、NIO、Redwood Materialsの事例～」』

＜講師＞

沖為工作室合同会社 Founder CEO 沖本 真也 氏

EV市場が転換期を迎えるなか、電池の持続可能性に対する懸念が改めて注目されています。EV電池のリサイクル・リユース・セカンドライフは、環境負荷の低減にとどまらず、資源戦略や設計思想、データ管理など、複数の重要テーマと密接に関係しています。

本セミナーでは、EV市場の減速や反EVの潮流といった最新動向を踏まえつつ、SDV（Software-Defined Vehicle）との関連性、ライフサイクル管理技術、企業の取り組み、AIによる劣化診断や状態管理技術など、EV電池のリサイクル・リユース・セカンドライフに関する注目トピックを多角的に解説します。EV電池の未来を多面的に捉え、持続可能なモビリティ社会の実現に向けたヒントを得る場として、ぜひご参加ください。

１．EV電池市場の変化と新たな潮流

（１）反EVの動きとその背景（政策・素材・消費者心理）

（２）SDVの登場と電池制御の複雑化

（３）EV電池の価値が「走行性能」から「データ資産」へ

２．ライフサイクル管理技術の進化

（１）リユースとセカンドライフ用途の違い

（２）「動的データ」リアルタイムで変化・生成される情報と「静的データ」特性や履歴などの記録情報の活用

（３）AIを応用した劣化診断技術と状態管理技術

３．企業事例から見る技術と戦略

（１）CATL：グローバル電池メーカーのリユース・セカンドライフ戦略

（２）NIO：電池交換ステーションによるライフサイクル管理

（３）Redwood Materials：北米における素材循環モデル

（４）住友金属鉱山：日本発、資源回収技術の最前線

４．まとめと未来展望

（１）AIデータ駆動型リサイクル・リユース・セカンドライフの可能性

（２）EV電池の価値を最大化する企業とは？

５．質疑応答