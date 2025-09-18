auカーナビ、通勤ルートの渋滞を事前通知する新機能を追加…iOS版から提供開始

KDDIとナビタイムジャパンは9月18日、共同で提供中のカーナビアプリ「auカーナビ」で、新機能「通勤ルート渋滞チェッカー」の提供を開始した。iOS版から先行して利用可能となり、Android版は2025年10月に対応する予定。

【画像】「通勤ルート渋滞チェッカー」の提供を開始したauカーナビ

新機能は、あらかじめ設定した通勤ルートの予測所要時間を、指定した時刻にプッシュ通知で知らせるもの。渋滞が発生している場合は「現在の所要時間は1時間20分（いつもより＋27分）見込みです」などのように、通常時よりどの程度多く時間がかかるかを確認できる。

アプリ内では地図上で渋滞や通行止めの発生場所も確認可能だ。

日々の通勤では決まったルートを使うことが多いため、突発的な通行止めや大幅な渋滞に気づきにくいことがある。新機能により、利用者は出勤前にリアルタイムな所要時間を把握でき、急な渋滞発生時にも余裕をもって出発準備ができるため、安全運転の一助につながるとしている。

有料会員（スタンダード／プレミアムコース）が利用できるほか、Pontaパス会員も追加料金不要で一部機能を利用できる。ただしPontaパス会員はプッシュ通知機能のみで、アプリ内で混雑状況の詳細を確認する機能は対象外となる。