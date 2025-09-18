ダンロップタイヤ、全日本ロードレースST1000クラスへのワンメイク供給を3年間延長…2028年まで継続へ

住友ゴムグループのダンロップタイヤは9月16日、日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）が主催する「全日本ロードレース選手権シリーズ」および「地方ロードレース選手権シリーズ」のST1000クラスに対し、ワンメイクタイヤ供給を2028年まで継続すると発表した。

ST1000は市販用リッターバイクをベースに、改造範囲が制限された市販状態に近いマシンを使用するクラス。世界耐久選手権「SST」やアジアロードレース選手権「ASB1000」などのレギュレーションにも近く、グローバルな視点でも魅力的なクラスとなっている。

ダンロップはST1000クラスが発足した2020年からワンメイクでタイヤを供給してきた。今回の契約により、2026年から2028年の3シーズンにわたり、合計9年間のワンメイクタイヤメーカーとして継続供給することになる。

注目すべきは、2026年シーズンから新型リアタイヤ「SPORTMAX SLICK」の供給を開始することだ。このタイヤはアジアロードレース選手権（ARRC）ASB1000で使用されており、新しいリアタイヤの性能を発揮するため、全日本および地方選手権においてタイヤアドバイザーを活用し、ライダーのさらなるタイムの向上とレース結果の向上を目指すという。

指定タイヤは、ドライ用がフロント「KR149」（120/70R17）、リア「SPORTMAX SLICK」（200/60R17）、ウエット用がフロント「KR189」（120/70R17）、リア「KR405」（190/60R17）となる。

MFJ会長の鈴木哲夫氏は「2020年に新設されたST1000クラスは、競技の公平性と参加者の負担軽減を目的に、ワンメイクタイヤ制度を導入した。創設以来、信頼性の高いダンロップブランドのタイヤを提供してもらい、深く感謝したい」とコメント。

ダンロップタイヤの河瀬二郎社長は「ダンロップタイヤは2020年のST1000クラス開始時より、ローコスト・イコールコンディションを目的とした市販車1000ccプロダクションクラスの趣旨に賛同し、オフィシャルサプライヤーとしてタイヤを供給してきた」と述べ、引き続きロードレース業界への貢献を表明した。