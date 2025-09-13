ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

［見どころ先取り］ジャパンモビリティショー2025、ワクワクする企画を先行公開

ジャパンモビリティショー2025（イメージ）
  • ジャパンモビリティショー2025（イメージ）
  • ジャパンモビリティショー2025 #CULTURE
  • ジャパンモビリティショー2025出展予定：トヨタ・ミライドン
  • ジャパンモビリティショー2025出展予定：ホンダ・コライドン
  • ジャパンモビリティショー2025予定：未来掲示板
  • ジャパンモビリティショー2025出展予定：ホンダ0サルーン
  • ジャパンモビリティショー2025出展予定：ホンダジェット・エリート II
  • ジャパンモビリティショー2023：日野自動車

ジャパンモビリティショー2025JMS2025）」の展示テーマは「#CULTURE」「#FUTURE」「#CREATION」の3本柱。「みんながワクワクする企画、必ず行きたくなる企画にしたい」と、日本自動車工業会モビリティショー委員会の貝原典也委員長は話す。来場者数は100万人以上が目標。

【画像全13枚】

10月30日から11月9日まで、東京臨海新都心の東京ビッグサイトでジャパンモビリティショー2025が開催される。主催する日本自動車工業会は、9月10日のチケット販売の開始に合わせて、注目のプログラムや展示内容を一部先行公開した。


●名車からキャンピングカーまで楽しめる「#CULTURE」

過去の名車やスーパーカーの展示、エンジン音を間近で体感できるプログラムなど、乗り物の魅力をたっぷり味わえる。

東7ホールでは、高度経済成長期の街並みや技術革新の足跡とともに、時代を彩った名車が登場する。屋外会場では、SUVの悪路走行パフォーマンスやモータースポーツ体験も予定されており、迫力ある走行シーンを目の前で楽しめる。ファミリー向けにはキャンピングカーやトミカのブースもあり、親子そろって盛り上がれそうだ。

●10年後の暮らしをのぞく「#FUTURE」

「Tokyo Future Tour 2035」では、150を超える企業が協力し、近未来の生活を提案する。空飛ぶクルマ「スカイドライブ」の試乗体験や、トヨタ「ミライドン」、ホンダ「コライドン」など未来型モビリティの展示が予定されている。街の姿や道の形、自然との共生など、10年後の暮らしを体感できるのが特徴だ。

遠いようですぐやって来る10年後、と貝原委員長は言う。「この10年で、デジタル化やAIの利用が一般的になった。これから先の10年も、決して他人事ではなく、一人ひとりのアイデアや選択で未来は創られていく、『未来は自分が創れる』ことを感じてもらえる」と説明する。

●ビジネスと創造をつなぐ「#CREATION」

スタートアップや大学120社以上が参加し、アイデアや最新技術を発表する「Startup Future Factory」。30社によるピッチコンテストもあり、来場者が新しいビジネスの息吹を感じられる場となる。前回好評だった「未来掲示板」も進化して再登場し、アーティストが来場者の声をもとに未来のモビリティを描く。

●メーカー展示の見どころ

9月10日の自工会記者会見では、一部のメーカーが展示内容の概要を明らかにした。

ホンダは『ホンダ0サルーン』（日本初公開）や『ホンダジェット・エリートII』モックアップを出展。「夢」を原動力に「地上・会場・空中」へと広がるホンダのモビリティを展示する。日野自動車は初公開を含む6台を展示し、すべてに搭乗できる。

マツダは「走る歓び」の未来像を示す展示を準備しており、これまで東京モーターショーで展示してきたコンセプトカーのように、「さすがマツダ！」と言われるような出展を企画しているという。ヤマハ発動機はグループ会社のヤマハと、音響を工夫した共同企画を予定している。いすゞやスバルも独自の世界観を展開予定だ。

●過去最大規模

出展者数は9月10日時点で480社以上。前回（2023年）の475社をすでに上回り、過去最大規模での開催となる。海外からの出展は40社以上で、前回から倍増、海外の完成車メーカーは8社で、こちらも前回の4社から倍増している。

●子どもから大人まで楽しめるプログラムに期待

小学生以下を対象とした職業体験「Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025」は今年も実施され、体験料は無料。日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）によるガイドツアーも開催され、専門家の解説付きで会場を楽しめる。さらに「JMSグルメストリート」には約40台のキッチンカーが並び、食事や休憩スポットとしても活用できる。展示と同時に食の楽しみも味わえるのが、このショーならではだ。

●チケットと公式アプリ

チケットは前売・当日券のほか、土日祝日のみ開場1時間前に入場できる「アーリーエントリー」、16時以降の「アフター4」など複数が用意されている。販売はオンラインまたはコンビニのみで、会場窓口での販売は行なわれない。

公式アプリには、出展者やプログラムの紹介・体験予約・お気に入り登録・ワクワクナビなど、もっと会場で楽しめそうな機能が搭載されている。

公式アプリのチケット管理機能を使って、購入したチケットを取り込むことで、当日はスマホ1つでスムーズに入場できる。事前にチケットの受け渡しをする機能もあり、友人や家族と来場する際に入場ゲート前であわてることもない。

●東京モーターショーから生まれ変わった

約70年続いた東京モーターショーから進化したJMSは、「共創プラットフォーム型イベント」として、社会課題の解決や新しい価値創造をめざしている。来場者にとっては、乗り物の楽しさと未来の暮らしを同時に体感できる、2年に一度の特別な祭典になりそうだ。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES