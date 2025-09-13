［見どころ先取り］ジャパンモビリティショー2025、ワクワクする企画を先行公開

「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」の展示テーマは「#CULTURE」「#FUTURE」「#CREATION」の3本柱。「みんながワクワクする企画、必ず行きたくなる企画にしたい」と、日本自動車工業会モビリティショー委員会の貝原典也委員長は話す。来場者数は100万人以上が目標。

10月30日から11月9日まで、東京臨海新都心の東京ビッグサイトでジャパンモビリティショー2025が開催される。主催する日本自動車工業会は、9月10日のチケット販売の開始に合わせて、注目のプログラムや展示内容を一部先行公開した。

●名車からキャンピングカーまで楽しめる「#CULTURE」

過去の名車やスーパーカーの展示、エンジン音を間近で体感できるプログラムなど、乗り物の魅力をたっぷり味わえる。

東7ホールでは、高度経済成長期の街並みや技術革新の足跡とともに、時代を彩った名車が登場する。屋外会場では、SUVの悪路走行パフォーマンスやモータースポーツ体験も予定されており、迫力ある走行シーンを目の前で楽しめる。ファミリー向けにはキャンピングカーやトミカのブースもあり、親子そろって盛り上がれそうだ。

●10年後の暮らしをのぞく「#FUTURE」

「Tokyo Future Tour 2035」では、150を超える企業が協力し、近未来の生活を提案する。空飛ぶクルマ「スカイドライブ」の試乗体験や、トヨタ「ミライドン」、ホンダ「コライドン」など未来型モビリティの展示が予定されている。街の姿や道の形、自然との共生など、10年後の暮らしを体感できるのが特徴だ。

遠いようですぐやって来る10年後、と貝原委員長は言う。「この10年で、デジタル化やAIの利用が一般的になった。これから先の10年も、決して他人事ではなく、一人ひとりのアイデアや選択で未来は創られていく、『未来は自分が創れる』ことを感じてもらえる」と説明する。

●ビジネスと創造をつなぐ「#CREATION」

スタートアップや大学120社以上が参加し、アイデアや最新技術を発表する「Startup Future Factory」。30社によるピッチコンテストもあり、来場者が新しいビジネスの息吹を感じられる場となる。前回好評だった「未来掲示板」も進化して再登場し、アーティストが来場者の声をもとに未来のモビリティを描く。

●メーカー展示の見どころ

9月10日の自工会記者会見では、一部のメーカーが展示内容の概要を明らかにした。

ホンダは『ホンダ0サルーン』（日本初公開）や『ホンダジェット・エリートII』モックアップを出展。「夢」を原動力に「地上・会場・空中」へと広がるホンダのモビリティを展示する。日野自動車は初公開を含む6台を展示し、すべてに搭乗できる。

マツダは「走る歓び」の未来像を示す展示を準備しており、これまで東京モーターショーで展示してきたコンセプトカーのように、「さすがマツダ！」と言われるような出展を企画しているという。ヤマハ発動機はグループ会社のヤマハと、音響を工夫した共同企画を予定している。いすゞやスバルも独自の世界観を展開予定だ。

●過去最大規模

出展者数は9月10日時点で480社以上。前回（2023年）の475社をすでに上回り、過去最大規模での開催となる。海外からの出展は40社以上で、前回から倍増、海外の完成車メーカーは8社で、こちらも前回の4社から倍増している。

●子どもから大人まで楽しめるプログラムに期待

小学生以下を対象とした職業体験「Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025」は今年も実施され、体験料は無料。日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）によるガイドツアーも開催され、専門家の解説付きで会場を楽しめる。さらに「JMSグルメストリート」には約40台のキッチンカーが並び、食事や休憩スポットとしても活用できる。展示と同時に食の楽しみも味わえるのが、このショーならではだ。

●チケットと公式アプリ

チケットは前売・当日券のほか、土日祝日のみ開場1時間前に入場できる「アーリーエントリー」、16時以降の「アフター4」など複数が用意されている。販売はオンラインまたはコンビニのみで、会場窓口での販売は行なわれない。

公式アプリには、出展者やプログラムの紹介・体験予約・お気に入り登録・ワクワクナビなど、もっと会場で楽しめそうな機能が搭載されている。

公式アプリのチケット管理機能を使って、購入したチケットを取り込むことで、当日はスマホ1つでスムーズに入場できる。事前にチケットの受け渡しをする機能もあり、友人や家族と来場する際に入場ゲート前であわてることもない。

●東京モーターショーから生まれ変わった

約70年続いた東京モーターショーから進化したJMSは、「共創プラットフォーム型イベント」として、社会課題の解決や新しい価値創造をめざしている。来場者にとっては、乗り物の楽しさと未来の暮らしを同時に体感できる、2年に一度の特別な祭典になりそうだ。