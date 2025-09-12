オートバックス太田西矢島店、移転オープン…AIピットカメラ導入

オートバックスセブンは9月12日、加盟店契約を結ぶコバヤシが運営する「オートバックス122太田」が移転し、「オートバックス太田西矢島」として新たにオープンしたと発表した。

併設する車買取・販売店「オートバックスカーズ太田西矢島」も同時に移転する。新店舗は旧店舗から西南西約2.2km、国道407号沿いに位置する。

店舗ではタイヤ、オイル、バッテリーなどのカー用品に加え、車検や整備などのサービスを提供する。また、作業の透明性向上を目的にAIを搭載した「安心ピットカメラ」を導入し、ピット作業の様子をリアルタイムで撮影・配信。Webサイトやスマートフォンから作業状況を確認できる環境を整えた。

店舗名は「オートバックス太田西矢島」と「オートバックスカーズ太田西矢島」。所在地は群馬県太田市西矢島町。駐車台数は48台。営業時間は平日10時から19時30分、土日祝は10時から19時。定休日は不定休だ。

オートバックスグループの国内店舗数は計1035店舗で、オートバックスが510店舗、スーパーオートバックスが71店舗、オートバックスカーズが408店舗などで構成されている。

同社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」をパーパスに掲げ、今後も安全・安心のサービス提供と環境・社会課題の解決に取り組む、としている。