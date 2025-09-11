ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

AE86『トレノ』のウェットティッシュケース、『頭文字D』30周年記念イベントで販売へ

『頭文字D』AE86のウェットティッシュケース
9月13日（土）と14日（日）に富士スピードウェイで開催される『頭文字D』30周年を記念した公式サーキットイベント「INITIAL D 30th Anniversary 2days」において、藤原とうふ店AE86型ウェットティッシュケースが販売される。

【画像】AE86『トレノ』のウェットティッシュケース

ノリモノ型雑貨ブランドCAMSHOP.JPが会場内で販売するこの商品は、まるでミニカーのような見た目で、存在感たっぷりの大きさでありながら、繊細なホイールからブレーキキャリパー、リトラクタブルヘッドライト、グリルなど細部まで再現されている。

タイヤが回るため、テーブルの上を走らせることも可能で、一般的なウェットティッシュケースやおしりふきなどのケースとして使用できる。ラインナップはホワイトボンネットの「前期版」とブラックボンネットの「後期版」の2種類。

従来の車型ウェットティッシュケースと比較し、プッシュオープン方式を採用したことで、取り外しが容易となり、ウェットティッシュケースの補充がよりしやすくなっている。本製品はトヨタ自動車、講談社のオフィシャルライセンス製品である。

サイズは長さ270mm×幅120mm×高さ88mm、重さ約658g。幅93mm、高さ70mm、奥行140mm以内の大きさのウェットティッシュに対応している。

《森脇稔》

