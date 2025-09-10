ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ボッシュのバイワイヤ技術、2032年までに売上70億ユーロ超へ…IAAモビリティ2025

ボッシュのプレスカンファレンス（IAAモビリティ2025）
  • ボッシュのプレスカンファレンス（IAAモビリティ2025）
  • ボッシュのブレーキバイワイヤテスト車両
  • ボッシュの次世代ブレーキバイワイヤシステム

ボッシュは9月8日、IAAモビリティ2025において、ソフトウェアとハードウェアを融合したモビリティソリューションを展示し、業界における存在感を示した。

【画像】ボッシュのバイワイヤ技術

プレスカンファレンスに登壇した取締役会のシュテファン・ハルトゥング会長は、「ボッシュはソフトウェアとハードウェアに精通し、ソフトウェアドリブンモビリティの時代において重要な役割を担う」と述べた。

ボッシュのブレーキバイワイヤおよびステアバイワイヤ関連事業は、2032年までに累計売上高70億ユーロ超を見込んでいる。これらの技術はソフトウェアが制御を担い、機械的接続を不要にするもので、自動運転やソフトウェアディファインドビークルに不可欠だ。

取締役会メンバーでモビリティ事業を統括するマルクス・ハイン氏は「将来のハードウェアはソフトウェアの要件に適合して設計される」と語り、ボッシュは2028年までにビークルモーションマネジメントソフトウェアに数億ユーロ規模の投資を行う計画を明かした。

ボッシュのビークルモーションマネジメントソフトウェアは、ブレーキ、ステアリング、パワートレイン、シャシーを集中制御し、車両の動きを調整する。これにより、ドライバーの好みに応じて乗り心地や走行性能を簡単に変えられる。すでに欧州、中国、日本の20社以上の自動車メーカーに採用されている。

また、ボッシュは先進運転支援システム（ADAS）や高性能車載コンピューターの分野でも成長を続けている。BMWグループなどの顧客に毎年5%以上の成長を遂げている高性能コンピューター事業や、AI搭載コックピットの実現に貢献する中央車両コンピューターを提供している。

ボッシュは中国の上海通用汽車（SAIC-GM）やWeRide、Horizon Robotics、欧州のフォルクスワーゲングループのCARIADなどと戦略的パートナーシップを結び、運転支援や自動運転技術の開発を進めている。これにより、ソフトウェア主導の未来に対応し、安全で便利なモビリティの実現を目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボッシュ

IAAモビリティ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES