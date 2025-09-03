ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ランクル250』オーナー必見！ リアガラスに干渉せず洗車もラクラク便利な次世代リアラダーが登場

『ランドクルーザー250』専用「ラギッドリアラダー（ハーフリアラダー）」
カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」からトヨタ『ランドクルーザー250』専用「ラギッドリアラダー（ハーフリアラダー）」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

適合車種はトヨタ・ランドクルーザー250（TRJ250W, GDJ250W 2024年4月～）のZX/VXグレードで、ガソリン/ディーゼル両対応。

ラギッドリアラダーは、ランクル250のリアガラスの開閉を妨げない独自の上下ステー設計を採用している。ハーフサイズながら必要十分なラダーの機能を持ちながら、リアガラスの開閉を可能にしている。

洗車後の天井拭き上げやルーフラックへの荷物の積み下ろしなど、ラダー装着の利便性とリアガラスの開閉を両立した、画期的なハーフサイズ・ラダーとなっている。独自デザインによるリアビューアピール効果も抜群だ。

装着に際しては車体への穴あけが不要で、愛車を傷つけることなく取り付けできる。素材には高強度スチールと軽量アルミ合金を組み合わせ、耐荷重100kg（静止時）を実現しながら、製品重量は約4.6kgに抑えられている。

表面処理には、カチオン電着塗装と粉体塗装の2層構造を採用。防錆・防キズ・耐久性に優れ、手触りの良い仕上がりとなっている。

カラーはブラックのみ。税込みオンラインショップ価格は5万5000円前後となっている。

