最新ディテイリング商材：コーティング、防錆、純水器など集まる…オートアフターマーケット九州2025　10月4・5日

10月4日（土）・5日（日）の二日間、博多区のマリンメッセ福岡 B館で開催される『オートアフターマーケット九州2025（AA九州2025）』には前回を上回る124社・469小間が出展予定。九州・福岡を中心とした幅広い自動車アフターマーケット事業者を対象とした最新商材の展示と無料セミナーが多数予定されている。

昨年開催された「オートアフターマーケット九州2024」には大勢の来場者が訪れた

AA九州の開催目的は、九州エリアに根ざした自動車関連事業者の情報交流を促進し、健全な発展に寄与することであり、昨年は会期二日間で1,792名が訪れ、前年の来場者数（1,589名）を上回る大盛況となった。また、昨年初開催となり地元テレビ局の報道番組でも紹介された小中学生を対象とした自動車整備体験イベントは『ジュニアメカニック2025@福岡』として今年も同時開催される。

福岡に最新の「カーディテイリング」関連商材が集合

今年のAA九州2025には、23社が初出展。車載モバイルwifiやカーセキュリティ、デジタルプライス表示システム、スプレーガン用ライトなどが出品される。

カーディテイリング関連も注目で、新車・中古車を問わずニーズが高いボディコーティング剤が多数出品予定。洗車ブームの火付け役となった純水器のほか、リセールバリューの維持や向上につながる防錆剤や、ヘッドライト黄ばみ取りやクリーナーなど、需要が期待できるカーケアサービス商材が披露される。

以下にピックアップする、AA九州2025出展予定のカーディテイリング関連商材はごく一部。会期中にブースでデモンストレーションを予定している出展者もあり、目で見て特徴などを判断できる貴重な機会となるだろう。なお『オートアフターマーケット九州2025』と『ジュニアメカニック2025@福岡』の公式サイトで来場登録を行えば無料で入場できる。

▼「カーディテイリング関連」出展者・主な内容▼

※五十音順、2025年8月19日時点 開催時に一部内容が変更される場合もある

・株式会社イー・エヌ・ドゥコーポレーション

防錆剤

・株式会社イチネンケミカルズ

防錆剤、未塗装樹脂艶出し剤

・ウルトジャパン株式会社

コーティング剤、防錆剤

・桂通商株式会社

多目的クリーナー

・株式会社カービューティープロ

純水器、車内コーティング剤、ヘッドライトクリアコート

・有限会社カーメイクアートプロ

コーティング剤、ポリッシング、プロテクションフィルム

・車工房株式会社

ヘッドライトコーティング剤、ボディーコーティング剤

・株式会社ケーイング

コーティング剤

・DTLS（ディテイルス）

カーディテイリング用品

・株式会社デザインラボ

カーラッピングフィルム、プロテクションフィルム用施工道具

・株式会社ネットワーク

コーティング剤

・マルワイケンマギケン

ケミカル製品

・リスロン株式会社

コーティング剤、業務用洗剤等

・株式会社Revive and design

ガラスの水垢除去、ワイパー傷の傷消し、研磨技術トレーニング

・株式会社ワイエムジーワン

カーラッピングフィルム、プロテクションフィルム施工販売