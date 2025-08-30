オプカン装着車限定！「俺の#オプカン～さなげ場所～」が11月2日開催へ

トーヨータイヤは、同社の主力タイヤブランド「OPEN COUNTRY」を装着した車両限定のイベント「俺の#オプカン～さなげ場所～」を2025年11月2日に愛知県豊田市のさなげアドベンチャーフィールドで開催する。

参加資格はオープンカントリーを装着している男性ユーザーで、同伴者は原則1名まで。参加費は無料で、40台限定での募集となる。応募締切は10月10日23時59分まで。

イベント内容は、さなげアドベンチャーフィールドでのオフロード走行体験をメインに、スペシャルゲストによるトークショー、抽選によるラリーカー同乗体験、記念撮影などを予定している。

スペシャルゲストには、トヨタ車体の三浦昂氏が参加する。同氏は「Team Land Cruiser TOYOTA AUTO BODY」のメンバーで、OPEN COUNTRYブランドアンバサダーも務めている。

イベントは8時30分開場、9時開始で16時45分終了予定。参加申込みは同社公式Instagramアカウント（@teamtoyotiresjp）のプロフィール欄のリンクから行える。追加情報は公式インスタグラム（Team TOYO TIRES JP）で告知される。