ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

富士スピードウェイの「レスキューランクル」に、トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着！

トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着する富士スピードウェイのレスキューカー『ランドクルーザー300』
  • トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着する富士スピードウェイのレスキューカー『ランドクルーザー300』
  • トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着する富士スピードウェイのレスキューカー『ランドクルーザー300』
  • トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着する富士スピードウェイのレスキューカー『ランドクルーザー300』

トーヨータイヤが8月27日、富士スピードウェイで使用されるレスキューカー・トヨタ『ランドクルーザー300』に、同社の2024年新製品「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」が採用されたことを公開した。

富士スピードウェイは静岡県駿東郡に位置し、1966年に開業した歴史あるレーシングコースである。国際自動車連盟（FIA）から最高位のグレード認定を受けており、F1世界選手権や世界耐久選手権をはじめとする様々な国際レースが開催される、日本を代表するサーキットの一つとして知られている。

トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着する富士スピードウェイのレスキューカー『ランドクルーザー300』トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着する富士スピードウェイのレスキューカー『ランドクルーザー300』

レーシングコースで使用されるレスキューカーは、クラッシュなどの事故によって車内に閉じ込められたドライバーを救助する重要な役割を担っている。迅速な出動が求められる状況下では、足元を支えるタイヤにも高い運動性能が必要となることから、今回トーヨータイヤの「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」が採用された。

富士スピードウェイでは年間を通じてさまざまな自動車イベントが開催されているので、来場した際はOPEN COUNTRY R/T TRAILを装着したレスキューカーにも注目したい。

トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着する富士スピードウェイのレスキューカー『ランドクルーザー300』トーヨータイヤ「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を装着する富士スピードウェイのレスキューカー『ランドクルーザー300』
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

富士スピードウェイ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES