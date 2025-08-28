キャデラックF1、ボッタスとペレスの両選手獲得…2026年から参戦へ

キャデラックF1チームは8月26日、2026年のF1デビューに向けて、バルテリ・ボッタス選手とセルジオ・ペレス選手の獲得を発表した。

ボッタス選手はグランプリ10勝、ペレス選手は6勝を挙げるベテランドライバーで、両選手は合計500戦以上のグランプリ出走経験と100回以上の表彰台経験を持つ。

ボッタス選手は「キャデラックF1チームとの最初の会話から、何か違うものを感じた。これは単なるレーシングプロジェクトではなく、長期的なビジョンだ」とコメント。ペレス選手も「キャデラックF1チームに加入することは、私のキャリアにとって非常にエキサイティングな新章だ」と語った。

バルテリ・ボッタス選手とセルジオ・ペレス選手

チームはTWGモータースポーツとゼネラルモーターズ（GM）の支援を受け、インディアナ州フィッシャーズ、ノースカロライナ州シャーロット、イギリスのシルバーストンの3拠点で運営される。アメリカのエンジニアリング技術とヨーロッパのレーシング専門知識を融合させる方針だ。

グレアム・ロードン チームプリンシパルは「ボッタスとペレスのような経験豊富なレーサーを獲得することは、強い意志の表れだ。彼らはF1で成功するために何が必要かを知っている」と述べた。

キャデラックのF1参戦は、アメリカの自動車ブランドとしては久々の挑戦となる。GMのマーク・ロイス社長は「新しいドライバーたちはキャデラックレーシングファミリーへの歓迎すべき追加だ。それぞれが豊富な経験と勝利への揺るぎない情熱を持っている」とコメントした。