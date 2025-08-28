ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

キャデラックF1、ボッタスとペレスの両選手獲得…2026年から参戦へ

セルジオ・ペレス選手
  • セルジオ・ペレス選手
  • バルテリ・ボッタス選手とセルジオ・ペレス選手
  • セルジオ・ペレス選手

キャデラックF1チームは8月26日、2026年のF1デビューに向けて、バルテリ・ボッタス選手とセルジオ・ペレス選手の獲得を発表した。

ボッタス選手はグランプリ10勝、ペレス選手は6勝を挙げるベテランドライバーで、両選手は合計500戦以上のグランプリ出走経験と100回以上の表彰台経験を持つ。

ボッタス選手は「キャデラックF1チームとの最初の会話から、何か違うものを感じた。これは単なるレーシングプロジェクトではなく、長期的なビジョンだ」とコメント。ペレス選手も「キャデラックF1チームに加入することは、私のキャリアにとって非常にエキサイティングな新章だ」と語った。

バルテリ・ボッタス選手とセルジオ・ペレス選手バルテリ・ボッタス選手とセルジオ・ペレス選手

チームはTWGモータースポーツとゼネラルモーターズ（GM）の支援を受け、インディアナ州フィッシャーズ、ノースカロライナ州シャーロット、イギリスのシルバーストンの3拠点で運営される。アメリカのエンジニアリング技術とヨーロッパのレーシング専門知識を融合させる方針だ。

グレアム・ロードン チームプリンシパルは「ボッタスとペレスのような経験豊富なレーサーを獲得することは、強い意志の表れだ。彼らはF1で成功するために何が必要かを知っている」と述べた。

キャデラックのF1参戦は、アメリカの自動車ブランドとしては久々の挑戦となる。GMのマーク・ロイス社長は「新しいドライバーたちはキャデラックレーシングファミリーへの歓迎すべき追加だ。それぞれが豊富な経験と勝利への揺るぎない情熱を持っている」とコメントした。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャデラック（Cadillac）

F1

GM

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES