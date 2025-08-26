際立つカーボンシェル！ SHOEI、フラッグシップのフルフェイス『X-Fifteen』にカーボンモデルが登場

SHOEIのフルフェイスヘルメット『X-Fifteen』にカーボンシェルを採用した「Carbon」が追加される。SHOEIオフィシャルショールーム・SHOEI Gallery限定発売モデルで、税込み価格は16万5000円。販売開始は10月より。

X-Fifteenは長期間にわたる研究と風洞実験により、空力性能をはじめとしたあらゆる面で高い性能を誇るレーシング向けヘルメットのフラッグシップモデル。AIM+(Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber)構造を採用し、強靱なガラス繊維と3次元形状とした有機繊維の複合積層構造を基に、高い弾性性能を持つ高性能有機繊維をプラスしており、軽量でありながらも剛性弾性に優れる高性能なシェル構造となっている。

際立つカーボンシェル！ SHOEIがフラッグシップのフルフェイスモデル・X-Fifteenに『Carbon』モデルを追加

今回追加される「Carbon」は、従来の複合積層構造をベースに、最外層にカーボン繊維を採用したシェル構造が最大の特徴となっている。カーボン繊維の美しい見え方を追求し、新たな中間基材と独自の成形技法により、美観を最大限に引き出しつつ、シェルの剛性と弾性を高めている。

安全面では、万が一のアクシデント時に備えた緊急用ヘルメット取り外しシステム「E.Q.R.S.」を搭載。専用のリボンを引くだけの簡単操作で、負傷の可能性のある頸部への負担を最小限に抑えつつ、容易にヘルメットを取り外すことが可能だ。

サイズはS（55cm）、M（57cm）、L（59cm）、XL（61cm）の4サイズ。カラーはクリアブラックのみ。JIS規格、FIM規格、MFJ公認を取得している。布袋、ブレスガードJ、チンカーテンD、シリコンオイル、防曇シート、ロアエアスポイラー、SHOEIロゴステッカー、シールド用ステッカーNo.11が付属する。