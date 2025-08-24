ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』蒸気機関車131号＆タイムマシンがプラレールで登場

プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン
  • プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン
  • プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン
  • 煙突は大と小のツータイプ。トンネルや橋脚もロータイプで走行可能
  • プラレールのレール上を走行可能な特別仕様のタイムマシン（トミカ）
  • プラレールのレール上を走行可能な特別仕様のタイムマシン（トミカ）
  • 映画プロップを再現
  • 洋服やそれぞれの髪型、顔のデザインなど細部まで表現
  • 映画のクライマックスシーンを再現

タカラトミーは、鉄道玩具『プラレール』の新商品として、2025年に公開40周年を迎えた映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とコラボレーションした「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」を10月18日から発売する。希望小売価格は7700円（消費税込）。

本商品は、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』に登場する「蒸気機関車131号」と「タイムマシン」の疾走するシーンをイメージしたプレイセットだ。劇中で1885年にタイムトラベルしたマーティーとドクが1985年に戻るべく、タイムマシンを加速するために走らせた蒸気機関車を再現している。

セット内容は、蒸気機関車131号の車両のほか、「タイムマシン（トミカ）」や「マーティー、ドク、クララのプラキッズ（フィギュア）」、プラキッズを立たせることができる「ホバーボード」などが含まれる。付属のリアル直線レール・ストップレール（リアルレール仕様）は青色のプラレールのレールとも連結し、「飾る」「走らせる」の両方を楽しむことが可能だ。

商品設計では、アメリカ・カリフォルニア州のレイルタウン1897州立歴史公園に保存されている車両「Sierra No. 3」（「蒸気機関車131号」として映画に登場した車両）を参考にした。煙突パーツなど映画用プロップを参考に、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部までこだわったという。

「タイムマシン（トミカ）」はプラレールのレール上を走行可能な特別仕様となっている。映画のラストで登場する蒸気機関車型タイムマシンではなく「蒸気機関車131号」を商品化することで、鉄道で車を押して走行するアイコニックなシーンを再現できる。

本商品は鉄道玩具プラレールを通じて、さらに深く「鉄道」を楽しみたい人に向けた商品シリーズ「PLARAIL」の新商品として発売される。PLARAILシリーズならではの表現とクオリティで、子どもから大人まで楽しめる商品だ。



《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タカラトミー

トミカ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES