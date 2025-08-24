ブリッツ、『スイスポ・ファイナルエディション』専用レーシングラジエーターとレーシングオイルクーラーが発売

ブリッツからスズキ『スイフトスポーツ・ファイナルエディション』（ZC33S 2025年3月～）専用冷却系パーツ2製品「レーシングラジエーター・タイプZS」「レーシングオイルクーラーキットBR」が販売開始された。両製品ともMT/AT共通となっている。

レーシングラジエーター・タイプZSは、新型コアの採用と製造方法の見直しにより、驚異の低価格を実現した軽量オールアルミラジエーター。42mm厚コアと大容量タンクにより大幅な熱容量アップをしたうえに、純正の電動ファンおよびファンシュラウドを装着可能な設計を採用。低価格ながらもタンクにバフ仕上げを施したこだわりのクオリティで、放熱性を高める新型のアウターフィンを採用。

ブリッツ レーシングラジエーター・タイプZS スズキ・スイフトスポーツ・ファイナルエディション（ZC33S）用

水温センサーの取り出しに便利な1/8PTサービスホール、アルマイト仕上げのドレンボルトとブリッツオリジナルのラジエーターキャップを標準装備している。なお、タンク・コアの厚みが純正品に比べて大きく増加するため、取り付けに当たっては純正シュラウドやラジエーターホースの加工などが必要になる場合がある。税込み価格は7万3700円。

レーシングオイルクーラーキットBRは、“レーシング”の名にふさわしく、つねに確実な冷却性能を発揮するオイルクーラーキット製品。コア段数12段・L230mm×H173mm×50mmのドロンカップタイプのコアを採用しつつも、コア全体を従来品と同サイズとしているため、付け替えも容易に行える。コアには信頼性の高いブラックパウダーコーティングを採用し、ロングライフを実現している。

ブリッツ レーシングオイルクーラーキットBR スズキ・スイフトスポーツ・ファイナルエディション（ZC33S）装着例

フィッティングは、コアとのバランスを考えたレッドアルマイト/ブラックアルマイトを採用するほか、ホースにはナイロンステンメッシュホースを採用したことで、従来品よりも多彩な取り回しが可能となっている。また、サーモスタット内蔵の自在アタッチメントにより、的確な油温管理と多彩な取り付けが可能。税込み価格は8万4700円。