ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ハスクバーナのエンデューロモデル、新技術搭載で性能向上…2026年モデル発表

ハスクバーナFEシリーズの2026年モデル
  • ハスクバーナFEシリーズの2026年モデル
  • ハスクバーナFEシリーズの2026年モデル
  • ハスクバーナFEシリーズの2026年モデル
  • ハスクバーナFEシリーズの2026年モデル
  • ハスクバーナFEシリーズの2026年モデル
  • ハスクバーナFEシリーズの2026年モデル
  • ハスクバーナFEシリーズの2026年モデル

ハスクバーナは、エンデューロバイクラインナップの2026年モデルを発表した。全モデルにレースで実証されたパーツを多数採用し、あらゆる地形で最高の性能を発揮することを目指している。

新たにグラフィック、ラジエーターシュラウド、リアマッドガード、フォークガードが刷新され、燃料ラインプロテクターも耐久性向上のために追加された。

サスペンション面では、WP XACTクローズドカートリッジフォークに複数の技術改良が施された。全7モデルでポリッシュドスプリング、新しい圧力リザーバー、一体型ハイドロストップを採用し、ダンピング特性を向上させている。フォークとリアショックの圧縮・リバウンド設定も見直され、シャシーバランスとハンドリングの洗練を図った。

ハスクバーナFEシリーズの2026年モデルハスクバーナFEシリーズの2026年モデル

2ストロークモデルは「TE125」、「TE250」、「TE300」の3機種。TE300はEURO5+の公道適合を維持し、幅広い用途に対応する。一方、TE125とTE250は競技専用モデルとなり、公道適合はない。これによりハスクバーナはこれらのモデルをオフロード性能に特化させている。

4ストロークモデルは「FE250」、「FE350」、「FE450」、「FE501」の4機種。各モデルは2種類のエンジンマップとトラクションコントロール、クイックシフターなどの電子ライダー支援機能を搭載し、あらゆる地形での性能最大化と個別の走行体験を可能にしている。

主な技術的特徴として、新しいスウェーデン風グラフィック、改良されたラジエーターシュラウド、ねじ式ラジエーターキャップ、燃料ライン保護キャップ、改良されたWP XACTフォークとリアショック、全4ストロークモデルに装備されたラジエーターファン、ブレンボ製油圧クラッチ・ブレーキシステム、クロムモリブデン製フレーム、アルミニウム・ポリアミド複合サブフレーム、高性能GSKディスク、2ストロークエンジンのスロットルボディインジェクション（TBI）、DOHCエンジン搭載のFE250とFE350、クイックシフター、マップセレクトスイッチ、オフロードコントロールユニット（OCU）、高性能LEDヘッドライト、プレミアムProTaperハンドルバーとODIグリップ、競技向けスタート/ストップボタン、軽量リチウムイオンバッテリーによる信頼性の高い電動スターターなどが挙げられる。

ハスクバーナFEシリーズの2026年モデルハスクバーナFEシリーズの2026年モデル

また、エンデューロライダー向けに最新の機能的オフロードアパレルコレクションも提供されており、長時間のライディングでも快適に競技に臨める装備が揃う。さらに、全モデルに対応した競技志向のテクニカルアクセサリーも用意されており、パワーや耐久性の向上を図ることができる。

2026年モデルの生産は8月から開始され、世界中の正規ディーラーで販売される予定。TE300モデルは10月から生産開始となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ハスクバーナ・モーターサイクルズ

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES