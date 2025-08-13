米EVファラデー・フューチャー、「モントレーカーウィーク2025」で新戦略の第2章発表へ

米国のEVメーカーのファラデー・フューチャーが、8月16日にペブルビーチで同社の戦略のアップデートを発表する。

この発表は、同社のブリッジ戦略の第2章の開始を告げるものとなるという。ファラデー・フューチャーは、この戦略的アップグレードが同社の新たな成長の章を開くことになると期待している。

発表は、8月14日から17日まで開催されるモントレーカーウィーク2025の一環として行われる。期間中、同社は『FF 91 2.0』と『FX Super One』を展示する予定だ。

ファラデー・フューチャー『FF 91 2.0』

また、同社はロサンゼルスからモントレーまでFF 91とFX Super Oneを走行させ、一般の人々に撮影や共有を呼びかけている。選ばれた写真や動画は、同社の公式ソーシャルプラットフォームで紹介される可能性がある。

さらに、7月17日にロサンゼルスで世界初公開されたFX Super Oneの「Super EAI F.A.C.E.」（フロントAIコミュニケーション・エコシステム）のデザインコンテストも開催している。一般の人々が独自のEAIアバターをデザインし、車両に魂や感情、個性を与えることができる共創イニシアチブとなっている。