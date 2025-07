スーパーフォーミュラ第9戦・第10戦、観戦券1枚で3日間2レース観戦可能…7月31日前売券発売

10月に富士スピードウェイで開催される「2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権」第9戦・第10戦の前売観戦券が、7月31日午前10時から発売される。

観戦券は1枚で3日間有効となり、10日のフリー走行、11日の第9戦、12日の第10戦を観戦できる。前売観戦券は7月31日午前10時から全国のローソン、ミニストップ店頭端末およびローチケで発売する。

スーパーフォーミュラは国内最高峰のフォーミュラレースシリーズで、ピエール・ガスリー選手やリアム・ローソン選手といった今季F1グランプリで活躍するドライバーを輩出してきた。シャシーをダラーラ製SF23、タイヤをヨコハマタイヤとし、基本設計が共通のエンジンを搭載することで「イコールコンディション」でのレースを実現している。

今シーズンは7大会12レースのうち7戦が終了。DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの太田格之進選手が3勝するも、坪井翔選手が第5戦・第6戦を制し、他のレースでも上位フィニッシュを果たしてポイントを稼ぎ、ドライバーランキングトップに浮上している。

KYOJO CUP

併催イベントとして、国内唯一の女性ドライバー限定フォーミュラカーレース「KYOJO CUP」も土日2レース開催される。翼長実希選手、下野琉央選手、斎藤愛未選手などがランキング上位を占め、計20人の女性ドライバーによるスプリントレースが行われる。

家族向けには「ファミリー特別優待券」(2800円)を販売。15歳以下の子供1名につき大人2名まで購入可能で、15歳以下は保護者同伴に限り無料で入場できる。また16歳以上25歳以下対象の「U-25」(2800円)も販売する。

場内では「SUPER FORMULA HALLOWEEN」と題し、子供や家族で楽しめるイベントを企画中。モータースポーツの職場体験「Out of KidZania in SUPER FORMULA supported by AUTOBACS」をはじめ、さまざまなキッズイベントも参加できる。

10月10日から12日までの3日間は、場内でのキャンプや車中泊も可能で、モータースポーツとアウトドアを同時に楽しめる巨大キャンプ場に様変わりする。入場料は大人6800円、駐車料金は10日ゲートオープンから4輪3000円、2輪1500円、11日18時から4輪各日2000円、2輪1000円となっている。