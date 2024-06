ピレリがポルシェ『911 GT3』向けの新タイヤコレクション4種類をデリバリー

ピレリがポルシェ向けの新タイヤコレクション4種類を発表。『911 GT3 RS』および『911 GT3』向けに2種類の「P Zero Corsa」と、「P Zero Trofeo RS」(GT3 RS用)および「P Zero Trofeo R」(GT3用)を専用開発した。

●P Zero Trofeo RS × GT3 RS

P Zero Trofeo RSはGT3 RS専用となるセミスリックタイヤで、ピレリ製品レンジの中で最もパフォーマンス重視。路上での車の特性を向上と、車両の極限の空力特性と軽量性を活かしたレーシングカーに近いパフォーマンスを両立した、フロント275/35R20・リア335/30R21のタイヤとなっている。

素早いウォームアップ能力が強力なグリップを発生、摩耗率が低いため、最も過酷なドライビングセッションでも高い耐ストレス性を発揮でき、仮想シミュレーションによって最適化されたトレッドデザインや専用素材の採用により、サーキットで高いパフォーマンスを発揮するように設計されている。

同モデルはドイツの自動車雑誌『Auto Bild Sportscars』による911 GT3 RS用タイヤの比較記事で、サーキット走行にベストな公道走行可能セミスリックタイヤと評価されている。

●P Zero Trofeo R × GT3

P Zero Trofeo RはGT3専用で、前記P Zero Trofeo RSのベースになったモデル。モータースポーツ由来のテクノロジーとプロセスが採用された、フロント255/35R20・リア315/30R21サイズのタイヤとなっている。

一方、911 GT3 RS/GT3両車に設定された「P Zero Corsa」は、いずれもTrofeoシリーズよりもロード指向の高いモデル。こちらもGT3 RS用ではフロント275/35R20・リア335/30R21、GTS用にはフロント255/35R20・リア315/30R21のサイズが用意されている。