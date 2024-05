サーキットが映画館になる！ スーパー耐久富士24時間レースにて野外上映を予定

OUTDOOR THEATER JAPAN(運営:バックヤード、ラコル)は富士スピードウェイにて行われる、スーパー耐久シリーズ第2戦「富士 SUPER TEC 24時間レース」において、5月25日に野外映画「スピードウェイシネマ Supported by TOYOTA」を開催し、『LEGO ムービー』を上映する。

富士 SUPER TEC 24時間レースは国内唯一の24時間レースであり、レースの他にも多数のイベントが開催され、多様な楽しみ方ができることが特徴だ。野外映画はイベント広場ドームテントにて上映され、レース観戦チケットを持っていれば映画鑑賞は無料だ。また、鑑賞の際の座席はないので敷物やキャンプチェアを各自持参する必要がある。映画の上映に必要な電源はすべてトヨタ『クラウンFCV』から供給される。

OUTDOOR THEATER JAPANはこれまで、「日本全国どこでも劇場化」をコンセプトに野外映画イベントを通して地域活性化に貢献してきた。

(C) 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. LEGO, the LEGO logo, the minifigure and the brick and knob configuration are trademarks of The LEGO Group. (C) 2014 The Lego Group. Used with permission. All rights reserved.