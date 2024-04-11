【無料ご招待キャンペーン対象セミナー】5月開催分…AIとSDVがもたらす新モビリティ空間、川崎重工の取り組み、分解して見えた中国製BEVの現在地

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5/14開催 AIとSDVがもたらす新たなモビリティ空間～市場と主要企業の最新動向～AIとSDVがもたらす新たなモビリティ空間～市場と主要企業の最新動向～
無料ご招待キャンペーン申込締め切り：4月26日
通常申込締め切り：5月10日
詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2024/03/11/380182.html
5/21開催 【池田直渡の着眼大局セミナー】第3回 川崎重工の水素サプライチェーン構築とCO₂分離回収技術【池田直渡の着眼大局セミナー】第3回 川崎重工の水素サプライチェーン構築とCO₂分離回収技術
無料ご招待キャンペーン申込締め切り：5月2日
通常申込締め切り：5月17日
詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2024/04/08/381014.html
5/31開催 分解して見えた中国製BEVの現在地と日本自動車業界が執るべき技術戦略分解して見えた中国製BEVの現在地と日本自動車業界が執るべき技術戦略
無料ご招待キャンペーン申込締め切り：5月15日
通常申込締め切り：5月29日
詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2024/03/27/380673.html