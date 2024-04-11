【無料ご招待キャンペーン対象セミナー】5月開催分…AIとSDVがもたらす新モビリティ空間、川崎重工の取り組み、分解して見えた中国製BEVの現在地

レスポンスではスタンダード会員、無料会員の方を対象に、有料セミナーの無料ご招待キャンペーンを実施しています。

スタンダード会員（980円）の方は当選確率が25倍UP！ この機会にぜひご利用ください。

※セミナー無料ご招待キャンペーン

・お申込締切後に厳正なる抽選の上、当選者を決定させていただきます。

・当選者には、開催日の2週間前に申込フォームへご記入いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

5/14開催 AIとSDVがもたらす新たなモビリティ空間～市場と主要企業の最新動向～

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無料ご招待キャンペーン申込締め切り：4月26日

通常申込締め切り：5月10日

詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2024/03/11/380182.html

5/21開催 【池田直渡の着眼大局セミナー】第3回 川崎重工の水素サプライチェーン構築とCO₂分離回収技術

【池田直渡の着眼大局セミナー】第3回 川崎重工の水素サプライチェーン構築とCO₂分離回収技術

無料ご招待キャンペーン申込締め切り：5月2日

通常申込締め切り：5月17日

詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2024/04/08/381014.html

5/31開催 分解して見えた中国製BEVの現在地と日本自動車業界が執るべき技術戦略

分解して見えた中国製BEVの現在地と日本自動車業界が執るべき技術戦略

無料ご招待キャンペーン申込締め切り：5月15日

通常申込締め切り：5月29日

詳細はこちら⇒https://response.jp/article/2024/03/27/380673.html