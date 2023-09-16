【メルセデスベンツ】多数の新情報のなかで『CLA』次期型に注目集まる…IAAモビリティ注目記事ピックアップ

ドイツ・ミュンヘンにて9月5日に開幕した「IAAモビリティ2023」。このイベントで最も多くの発表をしたのはメルセデスベンツであった。
現地では『Eクラス・オールテレーン』、『EQA，EQB』の「AMGライン」設定と新情報を複数公開。しかし、何よりも注目を浴びたのはやはり次期『CLA』の発表だろう。
次期「CLA」には次世代EV向け車体の「メルセデスベンツ・モジュラー・アーキテクチャー（MMA）」を初採用。次世代の高効率EVパワートレインも搭載し、1回の充電で最大750km以上（WLTPサイクル）の航続を可能としている。
ここではメルセデスベンツのIAAモビリティに関する注目記事をまとめた。
1位） メルセデスベンツ CLA 次期型、次世代EVパワートレイン搭載…IAAモビリティ2023で発表：255 Pt.
メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、次期『CLA』を示唆する『コンセプトCLAクラス』を、ドイツで開催した「IAAモビリティ2023」のプレビューイベントで初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/04/374764.html
2位） メルセデスベンツ『Eクラス』新型の「オールテレーン」仕様発表…IAAモビリティ2023：154 Pt.
メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、『Eクラス・オールテレーン』新型を欧州で発表した。実車は9月5日、ドイツで開幕する「IAAモビリティ2023」で初公開される予定だ。
https://response.jp/article/2023/09/04/374769.html
3位） メルセデスベンツ CLA 次期型、高効率EVパワートレインで航続750km…IAAモビリティ2023：135 Pt.
メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、次期『CLA』を示唆する「コンセプトCLAクラス」を、「IAAモビリティ2023」で初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/07/374869.html
4位） メルセデスベンツ『Eクラス』新型からSUV「オールテレーン」派生…IAAモビリティ2023：65 Pt.
メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、『Eクラス・オールテレーン』新型を「IAAモビリティ2023」で初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/07/374872.html
5位） メルセデスベンツの小型電動SUV『EQA』改良新型に「AMGライン」設定…IAAモビリティ2023：60 Pt.
メルセデスベンツは9月5日、小型電動SUVでEVの『EQA』（Mercedes-Benz EQA）の改良新型に「AMGライン」を設定し、「IAAモビリティ2023」で初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/10/374939.html
6位） メルセデスベンツ Eクラス セダン 新型、PHEVの欧州受注開始…IAAモビリティ2023に出展：55 Pt.
メルセデスベンツは9月5日、ミドルクラスセダン『Eクラスセダン』（Mercedes-Benz E-Class Sedan）の新型のプラグインハイブリッド車（PHEV）の受注を欧州で開始した。「IAAモビリティ2023」に、「E 400 e 4MATIC」グレードを出展している。
https://response.jp/article/2023/09/08/374901.html
7位） メルセデスベンツ、新型EVを3車種予告…IAAモビリティ2023：49 Pt.
メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、次期『CLA』を示唆する『コンセプトCLAクラス』のワールドプレミアに合わせて、新型EVのティザー写真を「IAAモビリティ2023」で公開した。
https://response.jp/article/2023/09/05/374805.html
8位） メルセデスベンツの電動SUV『EQB』、「AMGライン」にも改良新型…IAAモビリティ2023：28 Pt.
メルセデスベンツは9月5日、小型電動SUVで3列シート仕様も用意する『EQB』（Mercedes-Benz EQB）の改良新型の「AMGライン」仕様を、「IAAモビリティ2023」で初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/12/374986.html