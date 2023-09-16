ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

【メルセデスベンツ】多数の新情報のなかで『CLA』次期型に注目集まる…IAAモビリティ注目記事ピックアップ

メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス
  • メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス
  • メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス
  • メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス
  • メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス
  • メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス
  • メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス
  • メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス
  • メルセデスベンツ・コンセプト CLAクラス

ドイツ・ミュンヘンにて9月5日に開幕した「IAAモビリティ2023」。このイベントで最も多くの発表をしたのはメルセデスベンツであった。

現地では『Eクラス・オールテレーン』、『EQA，EQB』の「AMGライン」設定と新情報を複数公開。しかし、何よりも注目を浴びたのはやはり次期『CLA』の発表だろう。

次期「CLA」には次世代EV向け車体の「メルセデスベンツ・モジュラー・アーキテクチャー（MMA）」を初採用。次世代の高効率EVパワートレインも搭載し、1回の充電で最大750km以上（WLTPサイクル）の航続を可能としている。

ここではメルセデスベンツのIAAモビリティに関する注目記事をまとめた。



1位） メルセデスベンツ CLA 次期型、次世代EVパワートレイン搭載…IAAモビリティ2023で発表：255 Pt.

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、次期『CLA』を示唆する『コンセプトCLAクラス』を、ドイツで開催した「IAAモビリティ2023」のプレビューイベントで初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/04/374764.html




2位） メルセデスベンツ『Eクラス』新型の「オールテレーン」仕様発表…IAAモビリティ2023：154 Pt.

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、『Eクラス・オールテレーン』新型を欧州で発表した。実車は9月5日、ドイツで開幕する「IAAモビリティ2023」で初公開される予定だ。
https://response.jp/article/2023/09/04/374769.html




3位） メルセデスベンツ CLA 次期型、高効率EVパワートレインで航続750km…IAAモビリティ2023：135 Pt.

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、次期『CLA』を示唆する「コンセプトCLAクラス」を、「IAAモビリティ2023」で初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/07/374869.html




4位） メルセデスベンツ『Eクラス』新型からSUV「オールテレーン」派生…IAAモビリティ2023：65 Pt.

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、『Eクラス・オールテレーン』新型を「IAAモビリティ2023」で初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/07/374872.html




5位） メルセデスベンツの小型電動SUV『EQA』改良新型に「AMGライン」設定…IAAモビリティ2023：60 Pt.

メルセデスベンツは9月5日、小型電動SUVでEVの『EQA』（Mercedes-Benz EQA）の改良新型に「AMGライン」を設定し、「IAAモビリティ2023」で初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/10/374939.html




6位） メルセデスベンツ Eクラス セダン 新型、PHEVの欧州受注開始…IAAモビリティ2023に出展：55 Pt.

メルセデスベンツは9月5日、ミドルクラスセダン『Eクラスセダン』（Mercedes-Benz E-Class Sedan）の新型のプラグインハイブリッド車（PHEV）の受注を欧州で開始した。「IAAモビリティ2023」に、「E 400 e 4MATIC」グレードを出展している。
https://response.jp/article/2023/09/08/374901.html




7位） メルセデスベンツ、新型EVを3車種予告…IAAモビリティ2023：49 Pt.

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）は9月4日、次期『CLA』を示唆する『コンセプトCLAクラス』のワールドプレミアに合わせて、新型EVのティザー写真を「IAAモビリティ2023」で公開した。
https://response.jp/article/2023/09/05/374805.html




8位） メルセデスベンツの電動SUV『EQB』、「AMGライン」にも改良新型…IAAモビリティ2023：28 Pt.

メルセデスベンツは9月5日、小型電動SUVで3列シート仕様も用意する『EQB』（Mercedes-Benz EQB）の改良新型の「AMGライン」仕様を、「IAAモビリティ2023」で初公開した。
https://response.jp/article/2023/09/12/374986.html

《請川開》

あわせて読みたい

レスポンス ビジネスメールマガジン（無料）に登録しませんか？

【ビジネスメールマガジン】金曜の朝7時にCASEやMaaS関連の最新トピックや注目プレイヤー、調査レポートやセミナーに関する情報をお届けします。有料の会員限定記事も月3本まで閲覧可能です。（利用規約個人情報の取扱い

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

メルセデスベンツ CLAクラス

メルセデスベンツ コンセプトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

IAAモビリティ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES