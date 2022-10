11/1申込締切「今のインド」モビリティの実態セミナー第二回～スズキも積極活用する超実践的「産学連携」～

プレミアム会員に登録する

開催日時:2022年11月4日(金)13:00~14:00

申込締切:2022年11月1日(火) 12:00

参加費:22,000円(税込み)※プレミアム会員は無料

<モデレーター>大和合同会社 代表 大和 倫之 氏

<第二回ゲスト>在ベンガルール私立 基督大学 工学・技術学部 学部長・教授 Dr.Iven Jose

(Dean & Professor, School of Engineering and Technology, CHRIST (deemed to be University))



日本企業が「今のインド」の実態を知り、具体的な一歩を踏み出す手段として、大学・大学院等の高等教育機関との協業プログラムは比較的アプローチし易い。「産学連携」と日本語で表現すれば遠い未来を夢見た活動と捉えられがちだが、あらゆるところに未充足ニーズがあり、未だ多くの国民が「腹を空かせた」状態にあるインドにおいてはさにあらず、むしろ一石三鳥・四鳥ともなる、お得なプログラムにもなる。



2022年8月のインド事業40周年記念式典にてスズキは100%出資のR&Dセンター設置を発表して、技術系人材育成を含む競争力強化に、より一層、インドを「活用」する意思を表明した。続いて間もなく、既に2008年から技術人材交流を進めているインド工科大学 (通称IIT) に加えて、インド経営大学院 (IIM) 2校とも新規事業を視野に入れた研究を始めると発表した。

シリーズ第二回は、技術系グローバル企業と積極的かつ多彩な「産学連携」プログラムを手掛け、次世代の産業とそれを担う人材とを同時に創出しようという試みを続ける在ベンガルールの私立名門大学の工学・技術学部長に、超実践的な事例を紹介してもらう。国内最高学府であるインド工科大学で博士号取得後、研究者・教育者として実績を積んだ後、30代半ばで学部長に就任以来、10年以上に渡って名門大学の国際化や「今のインド」の産業界のニーズに応える教育を実践するDr.Iven Joseに登壇頂く。



<第二回のプログラム(60分)>

・市場開拓、技術開発のための産学連携のススメ(モデレーター大和氏)

・超実践的「産学連携」の事例(ゲスト・Dr.Iven Jose)

・登壇者による対談

・受講者からの質疑応答



<第二回ゲスト>

基督大学 工学・技術学部 学部長・教授 Dr.Iven Jose

(Dean & Professor, School of Engineering and Technology, CHRIST (deemed to be University))



※大和氏による日本語通訳で進行いたします

※質問サイトより匿名で投稿可能です

※英語資料を簡易翻訳した資料を配布予定です



<今後のゲスト(候補)>

・モビリティ事業を展開するインドのスタートアップ

・モビリティ関連技術を手掛けるインドのスタートアップ

・インド企業と協業関係を築いて現地で活動する日本企業

・インドにR&D拠点を設けて活動する日本企業

・その他、視聴者からの要望に応じて対応予定



講師プロフィール

<モデレーター> 大和 倫之 氏

大和合同会社 代表

南インドを拠点に、日本の知恵や技術を「グローバル化」する事業・コンサルティングを展開。欧・米の戦略コンサル、日系大手4社の事業開発担当としての世界各地での多業種に渡る経験を踏まえ、シンガポールを経てベンガルール移住。

【大和合同会社】

インドと日本を中心に、国境を越えて文化を紡ぐイノベーションの実践機関です。多業種で市場開拓の実務を率いた経験から「インドで試行錯誤するベースキャンプ」を提供しています。インドで事業を営む「外国人」として日々の七転び八起きを愉しみつつ、政府・組織・個人への提言・助言をしています。

<ゲスト> Dr.Iven Jose

在ベンガルール私立 基督大学 工学・技術学部 学部長・教授

Dr.Iven Joseは2011年に現職就任以降、同校のグローバル化、国際競争力・知名度向上を掲げてリードしている。

既に10年以上に渡るDr.Joseの先進的な活動は同校の発展と共に、多くのインドの若手エンジニアにも影響を与えている。

名門私立大学 (Manipal University, Karnataka) にて修士号、インド工科大学ムンバイ校 生物化学・生物工学部 (IIT – Bombay , School of Biosciences and Bioengineering) にて博士号を取得後、独シーメンス医療部門、西インド・ゴアにて複数の工学技術系大学を経て現職。

米国・カナダ・オーストラリア・中国・ベラルーシ・シンガポール等の各国の有力教育機関での講演・短期講座・共同研究・交換プログラム等にも実績がある。

米特許保持 (Conjugates of Estradiol and Applications thereof)、若手研究者としての表彰 ( “Optical Imaging for detection of Cancer”, Microsoft Research India outstanding young faculty award, 2008), 技術者としての表彰 (“Distinguished Engineer” by the Rocheston Accreditation Institute, New York)、フェローシップ授与 (United Board Fellowship, 2015-2016) など、豊富な実績に加えて、世界的な科学誌・学会への寄稿・講演実績も多数。

インド内外の技術者協会 (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Indian Society of Technical Engineers) のメンバーとしても積極的な貢献を続けている。

