ホーム プレミアム ビジネス 記事

【無料ご招待】9/11「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会・尾形理事長に聞く」

【無料ご招待】9/11「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会・尾形理事長に聞く」
  • 【無料ご招待】9/11「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会・尾形理事長に聞く」

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置 ～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会・尾形理事長に聞く」を2025年9月11日（木）に開催します。ヒューマノイドにおける日本の現状や課題はどうなのか？日本における汎用ロボット開発の全貌を1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

■ロボスタ・オンラインセミナー開催記念 無料特典

１． ロボスタ プレミアム会員「3ヶ月無料クーポン」コード配布中

レスポンス読者の皆様にロボスタ プレミアム会員の3ヶ月無料クーポンをご用意いたしました。セミナーお申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力いただくと、本セミナーも無料でご視聴いただけます。この機会に是非ご登録をお願いいたします（いつでも解約可能）。

２．本セミナー無料ご招待キャンペーン

・ロボスタ無料会員へ登録の上、お申込ください。
・厳正なる抽選の上、当選者（100名）を決定させていただきます。
・当選者には、9/9中に申込フォームへご記入いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

上記１、２のどちらか1つをお選びいただけます

レスポンスビジネス法人会員の方には、ロボスタ会員プランについて特別なご案内をご用意しています。ぜひお問い合わせください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2025年9月11日（木）14:00～15:15
申込締切：2025年9月9日（火）正午
参加費：通常1名につき15,500円（税込）
※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナー（1回あたり15,500円相当）へのリアルタイム参加や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます。この機会にぜひご登録ください（いつでも解約可能）。
-----------------------------------------------------------------------------------------



＜ゲスト講師＞
AIロボット協会(AIRoA)理事長　尾形哲也氏
早稲田大学 理工学術院基幹理工学部表現工学科教授

＜モデレーター＞
ロボスタ 編集長 神崎洋治

米国や中国を中心にヒューマノイドの身体性能が向上し、大規模言語モデルの登場やディープラーニングなどAIの進化もめざましく、ヒト型ロボットの実用化に対する注目度が高まっています。

NVIDIAやGoogleが開発基盤となるファウンデーションモデルの開発を急ぐ中、AIロボット協会(AIRoA)が日本版ファウンデーションモデルの研究開発を発表しました。
ヒューマノイドにおける日本の現状や課題はどうなのか？日本における汎用ロボット開発の全貌を1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

本セミナーでは、ヒューマノイド研究の第一人者、AIロボット協会(AIRoA)の尾形哲也理事長にご登壇いただき、尾形氏のこれまでの研究と成果、ヒューマノイド分野や汎用業務ロボットの現状と課題、今後の動向、AIロボット協会が研究開発する汎用ロボット・ヒューマノイド開発基盤についてお話し頂きます。その後で、ロボスタ編集長・神崎洋治との対談と視聴者から質疑応答の時間も設けています。

1.AIロボット協会（AIRoA）の設立目的と背景、具体的な活動内容
2.ヒューマノイド分野におけるAIRoAの役割とビジョン
3.尾形教授のこれまでの取り組み　産総研、日本ロボット学会、人工知能学会、日本ディープラーニング協会など
4.フィジカルAI技術の最新の研究と動向
5.注目すべき生成AIや大規模言語モデルとその影響
6.ヒューマノイドのメリット、直面する課題と今後の展望
7.社会実装の観点から見たヒューマノイドの未来像と、現在のフェーズ
8.産学官の連携や業界標準化に向けた取り組み
9.ヒューマノイドの普及に必要なファウンデーションモデルとは
10.対談・質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

尾形 哲也 氏
AIロボット協会(AIRoA)理事長

1993年早稲田大学理工学部機械工学科卒業、早稲田大学理工学部助手、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、京都大学大学院情報学研究科講師、同准教授を経て、2012年より早稲田大学理工学術院基幹理工学部表現工学科教授。博士（工学）。2017年より産業総合技術研究所人工知能研究センター特定フェロー。2020年より早稲田大学次世代ロボット研究機構AIロボット研究所所長。2024年より国立情報学研究所大規模言語モデル研究開発センター客員教授。2025年よりAIロボット協会理事長。2025年よりJST CREST領域研究総括。2023年文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）などを受賞。

神崎洋治
ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。
ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき15,500円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。
※プレムアム会員向けの「見逃し配信」は公開から2週間の期間限定となります。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー・イベント

人工知能（AI）

イード

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES