【無料ご招待】9/11「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会・尾形理事長に聞く」

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置 ～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会・尾形理事長に聞く」を2025年9月11日（木）に開催します。ヒューマノイドにおける日本の現状や課題はどうなのか？日本における汎用ロボット開発の全貌を1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

開催日時：2025年9月11日（木）14:00～15:15

申込締切：2025年9月9日（火）正午

参加費：通常1名につき15,500円（税込）

＜ゲスト講師＞

AIロボット協会(AIRoA)理事長 尾形哲也氏

早稲田大学 理工学術院基幹理工学部表現工学科教授

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

米国や中国を中心にヒューマノイドの身体性能が向上し、大規模言語モデルの登場やディープラーニングなどAIの進化もめざましく、ヒト型ロボットの実用化に対する注目度が高まっています。

NVIDIAやGoogleが開発基盤となるファウンデーションモデルの開発を急ぐ中、AIロボット協会(AIRoA)が日本版ファウンデーションモデルの研究開発を発表しました。

ヒューマノイドにおける日本の現状や課題はどうなのか？日本における汎用ロボット開発の全貌を1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

本セミナーでは、ヒューマノイド研究の第一人者、AIロボット協会(AIRoA)の尾形哲也理事長にご登壇いただき、尾形氏のこれまでの研究と成果、ヒューマノイド分野や汎用業務ロボットの現状と課題、今後の動向、AIロボット協会が研究開発する汎用ロボット・ヒューマノイド開発基盤についてお話し頂きます。その後で、ロボスタ編集長・神崎洋治との対談と視聴者から質疑応答の時間も設けています。

1.AIロボット協会（AIRoA）の設立目的と背景、具体的な活動内容

2.ヒューマノイド分野におけるAIRoAの役割とビジョン

3.尾形教授のこれまでの取り組み 産総研、日本ロボット学会、人工知能学会、日本ディープラーニング協会など

4.フィジカルAI技術の最新の研究と動向

5.注目すべき生成AIや大規模言語モデルとその影響

6.ヒューマノイドのメリット、直面する課題と今後の展望

7.社会実装の観点から見たヒューマノイドの未来像と、現在のフェーズ

8.産学官の連携や業界標準化に向けた取り組み

9.ヒューマノイドの普及に必要なファウンデーションモデルとは

10.対談・質疑応答



※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

尾形 哲也 氏

AIロボット協会(AIRoA)理事長

1993年早稲田大学理工学部機械工学科卒業、早稲田大学理工学部助手、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、京都大学大学院情報学研究科講師、同准教授を経て、2012年より早稲田大学理工学術院基幹理工学部表現工学科教授。博士（工学）。2017年より産業総合技術研究所人工知能研究センター特定フェロー。2020年より早稲田大学次世代ロボット研究機構AIロボット研究所所長。2024年より国立情報学研究所大規模言語モデル研究開発センター客員教授。2025年よりAIロボット協会理事長。2025年よりJST CREST領域研究総括。2023年文部科学大臣表彰科学技術賞（研究部門）などを受賞。

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

