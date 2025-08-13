【無料ご招待】10/23「倉庫現場で革命を起こす、物流ロボティクス市場の現状と将来展望」矢野経済研究所

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー「倉庫現場で革命を起こす、物流ロボティクス市場の現状と将来展望」矢野経済研究所を2025年10月23日（木）に開催します。倉庫現場の効率化と自動化の最新動向を、1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

■ロボスタ・オンラインセミナー開催記念 無料特典

１． ロボスタ プレミアム会員「3ヶ月無料クーポン」コード配布中

レスポンス読者の皆様にロボスタ プレミアム会員の3ヶ月無料クーポンをご用意いたしました。セミナーお申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力いただくと、本セミナーも無料でご視聴いただけます。この機会に是非ご登録をお願いいたします（いつでも解約可能）。

２．本セミナー無料ご招待キャンペーン

・ロボスタ無料会員へ登録の上、お申込ください。

・厳正なる抽選の上、当選者（100名）を決定させていただきます。

・当選者には、10/21中に申込フォームへご記入いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

上記１、２のどちらか1つをお選びいただけます

レスポンスビジネス法人会員の方には、ロボスタ会員プランについて特別なご案内をご用意しています。ぜひお問い合わせください。

-----------------------------------------------------------------------------------------

開催日時：2025年10月23日（木）14:00～15:15

申込締切：2025年10月21日（火）正午

参加費：通常1名につき15,500円（税込）

※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナー（1回あたり15,500円相当）へのリアルタイム参加や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5,500円でご利用いただけます。この機会にぜひご登録ください（いつでも解約可能）。

-----------------------------------------------------------------------------------------

詳細・お申込はこちらから

＜ゲスト講師＞

株式会社矢野経済研究所 生活産業グループ ロジスティクス分野担当 マネージャー（主任研究員） 田中 里奈 氏

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

労働力不足や「2024年問題」への対応、物流関連2法の改正・CLOの設置が予定されるなど、物流を取り巻く市場環境は目まぐるしく変化しています。講演では、物流業界を取り巻く市場環境の変化を分析、倉庫内の物流ロボティクスの市場規模と最新動向を紹介した上で、ロボットの種類別や作業工程別に見る物流ロボットの特徴にも触れて頂き、市場調査と経営コンサルティングの専門家の視点から「物流ロボット」の課題や今後の展望について解説します。倉庫現場の効率化と自動化の最新動向を、1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

本セミナーでは、矢野経済研究所の田中里奈氏に登壇して頂き、物流ロボティクス市場の現状と将来展望を解説して頂きます。その後で、ロボスタ編集長の神崎洋治との対談、視聴者からの質疑応答を予定しています。

1.物流業界を取り巻く市場環境の変化

2.倉庫内の物流ロボティクス市場規模と動向

3.ロボット種別／作業工程別に見る、物流ロボットの特徴

4.注目トピックス：物流効率化の改正、CLOに求められること

5.今後の展望と課題

6.対談・質疑応答



※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

田中 里奈氏

株式会社 矢野経済研究所 生活産業グループ ロジスティクス分野担当 マネージャー（主任研究員）

大手総合物流企業を経て、2018年に矢野経済研究所へ入社。

生活・環境・サービス産業ユニット内で物流分野を立ち上げ、調査レポートの発刊や民間企業・官公庁等からの受託調査を手がける。2021年にMBAを取得。

主な発刊レポートは「物流ロボティクス市場の現状と将来展望」、「ラストワンマイル物流市場の実態と展望」等。

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・参加費は通常1名につき15,500円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから