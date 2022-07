エブリイをニューレトロ＆アウトドアテイストに…ダムド little D. 発売

ダムドは7月15日、スズキ『エブリイ/エブリイワゴン』用の新作ボディキット、DAMD『EVERY little D.』(ダムドエブリリトルディー)を発売した。little D.シリーズ第3弾は、VANスタイルだ。

EVERY little D.は、昨今のアウトドアブームや軽キャンプ需要により、カスタムベース車両として人気のあるエブリイ向けのドレスアップパーツだ。ダムドの既存アイテムの中で人気が高いデザインコンセプトである、「little D.」フェイスを適用したキットになる。little D.シリーズでは、スズキ『ジムニー』向けの『JIMNY little D.』(2019年発売)、ダイハツ『タフト』向けの『TAFT little D.』(2021年発売)に続く第3弾だ。

EVERY little D.の商品キャッチコピーは「君のやりたいこと“ぜんぶ” 叶えちゃおう!」、開発コンセプトは「ユーザーの幅広いアウトドアライフに応えるスタイリッシュ軽バン」。これらを企画のベースとして、英国クラシック&アウトドアテイストなラギットデザインを詰め込んだ、懐かしくて新しい“ニューレトロスタイル”を提案する。

DAMD EVERY little D.は、全国のカー用品店・カスタムショップなどで購入できる。また、全国300店舗以上あるダムドコンプリートカー特約店では、パーツが装着された新車の注文も可能だ。未塗装コンプリートキットの価格はエブリイ(バン)用が本体価格34万8000円、エブリイワゴン用が同じく38万8000円。