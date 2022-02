レクサスと豪華寝台列車のコラボツアー…12組のみ、4泊5日、料金は1人132万円から

レクサスとJR九州の豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」とのコラボレーションツアーが実現する。2022年初夏、レクサスが提案する日本に心で触れる旅「TOUCH JAPAN JOURNEY by LEXUS」の企画で、美しい緑に包まれた初夏の九州をレクサスと「ななつ星in九州」が駆け巡る。

「TOUCH JAPAN JOURNEY by LEXUS」はレクサスが提案する、日本に心で触れる旅だ。体験、食、宿に趣向を凝らし、旅先には、地域やテーマに合わせたレクサスがスタンバイ、ツアー参加者は旅先で人と出会い、食を愉しみ、文化を体験する。

JR九州の「ななつ星 in 九州」は、日本初のクルーズトレインとして登場、旅の新たなジャンルを生み出した。「九州の技と心が結集した世界にひとつだけの車両」(JR九州)で、客室はわずか12、旅客定員は24人だ。コンセプトは「新たな人生にめぐり逢う、旅。」。

「LEXUS特別プログラムとともに巡る『ななつ星in九州』」ツアーの催行日は5月30日出発~6月3日帰着の4泊5日、うち車中泊2泊。初日は福岡市内(ホテルオークラ福岡)集合、最終日は博多駅解散予定予定という日程。応募資格はレクサスオーナーであること。募集人数は12組24名(スイートが10室、DXスイートAとDXスイートBが各1室)で、販売額は1人132万~175万円(消費税込)となっている。

LEXUS×ななつ星スペシャルコンテンツ

●トヨタ自動車九州宮田工場を見学、レクサスのモノづくりを体感

●「Restaurant Sola」でのななつ星乗車前スペシャル前夜祭

●「DINING OUT with LEXUS」参画の川手シェフ×福山シェフによる特別ディナー

●「LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 2016」本野雅幸氏による日田下駄製作体験

●レクサスドライビングプログラム

●「天の製茶園」天野浩氏による、天空の茶畑から届く新茶のティータイム