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「トヨタ強すぎ」トップ4独占を含む8モデル…新車登録ランキング　2021年車名別

トヨタ ヤリス
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  • トヨタ ルーミー
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日本自動車販売協会連合会は1月11日、2021年（1～12月）の乗用車系車名別販売台数ランキングを発表。トップ4含む8モデルをトヨタ車が占めた。

その中でもトヨタ『ヤリス』は2016年の『プリウス』（24万8258台）以来となる登録車年間販売20万台超えを達成。2年連続のトップとなった。

以下、『ルーミー』、『カローラ』、『アルファード』が続き、トップ4を独占。5位の日産『ノート』を挟み、『ライズ』、『ハリアー』、『アクア』、『ヴォクシー』が6位から9位に名を連ねた。

◆2021年車名別新車乗用車販売台数ランキング

1位［1位］：トヨタ・ヤリス　21万2927台（40.3％増・2年連続増）
2位［6位］：トヨタ・ルーミー　13万4801台（54.5％増・2年ぶり増）
3位［3位］：トヨタ・カローラ　11万0865台（6.3％減・4年ぶり減）
4位［5位］：トヨタ・アルファード　9万5049台（4.7％増・5年連続増）
5位［9位］：日産ノート　9万0177台（24.9％増・4年ぶり増）
6位［2位］：トヨタ・ライズ　8万1880台（35.0％減・3年ぶり減）
7位［13位］：トヨタ・ハリアー　7万4575台（12.9％増・2年連続増）
8位［14位］：トヨタ・アクア　7万2495台（21.7％増・9年ぶり増）
9位［10位］：トヨタ・ヴォクシー　7万0085台（0.8％増・3年ぶり増）
10位［7位］：ホンダ・フリード　6万9577台（8.8％減・2年連続減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

《纐纈敏也＠DAYS》

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