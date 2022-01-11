「トヨタ強すぎ」トップ4独占を含む8モデル…新車登録ランキング　2021年車名別

日本自動車販売協会連合会は1月11日、2021年（1～12月）の乗用車系車名別販売台数ランキングを発表。トップ4含む8モデルをトヨタ車が占めた。
その中でもトヨタ『ヤリス』は2016年の『プリウス』（24万8258台）以来となる登録車年間販売20万台超えを達成。2年連続のトップとなった。
以下、『ルーミー』、『カローラ』、『アルファード』が続き、トップ4を独占。5位の日産『ノート』を挟み、『ライズ』、『ハリアー』、『アクア』、『ヴォクシー』が6位から9位に名を連ねた。
◆2021年車名別新車乗用車販売台数ランキング
1位［1位］：トヨタ・ヤリス 21万2927台（40.3％増・2年連続増）
2位［6位］：トヨタ・ルーミー 13万4801台（54.5％増・2年ぶり増）
3位［3位］：トヨタ・カローラ 11万0865台（6.3％減・4年ぶり減）
4位［5位］：トヨタ・アルファード 9万5049台（4.7％増・5年連続増）
5位［9位］：日産ノート 9万0177台（24.9％増・4年ぶり増）
6位［2位］：トヨタ・ライズ 8万1880台（35.0％減・3年ぶり減）
7位［13位］：トヨタ・ハリアー 7万4575台（12.9％増・2年連続増）
8位［14位］：トヨタ・アクア 7万2495台（21.7％増・9年ぶり増）
9位［10位］：トヨタ・ヴォクシー 7万0085台（0.8％増・3年ぶり増）
10位［7位］：ホンダ・フリード 6万9577台（8.8％減・2年連続減）
※［］内は前年順位、（）内は前年比