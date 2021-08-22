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日産 Z 新型まとめ…次期型スクープから、フェアレディZプロトタイプ公開、量産型発表まで

　　 日産 Z 新型（米国仕様）
  • 日産 Z 新型（米国仕様）
  • 日産 Z 新型（米国仕様）
  • 日産 フェアレディZ 次期型 予想CG（2018年3月）
  • 日産 フェアレディZ 次期型の開発車両（2019年10月）
  • 日産 フェアレディＺ 新型 予想CG（2020年6月）
  • 日産フェアレディZプロトタイプ（2020年9月）
  • 日産フェアレディZプロトタイプ（2020年9月）
  • 日産フェアレディZプロトタイプ（2020年9月）

日産自動車は2021年8月18日、新型『Z』、日本名：『フェアレディZ』を初公開した。新型Zは2022年春、米国市場で発売される予定で、日本仕様は今冬の発表を予定している。新型登場までの動きを振り返ってみよう。
■日産 Z 新型発表!!…405馬力ツインターボ搭載　日本仕様は今冬発表［写真28点］
http://response.jp/article/2021/08/18/348649.html

日産 フェアレディZ 次期型 予想CG（2018年3月）日産 フェアレディZ 次期型 予想CG（2018年3月）写真をすべて見る当時開発中だった新型フェアレディZの記事は3年以上前、2018年3月が最初か。次期型の情報を欧州エージェントから入手した。答え合わせしてみるのも面白いし、まだ“隠し球”があるかもしれない。
■日産 フェアレディZ 次期型、メルセデスベンツと共同開発か…50周年（2019年）に発表
http://response.jp/article/2018/03/13/307144.html
■日産 フェアレディZ、新型の開発が進行中!? 2019年東京ショーでの発表はあるか
http://response.jp/article/2018/09/15/314046.html
■日産 フェアレディZ、次期モデルのテスト車をついに目撃！最強モデルは「Z400」か
http://response.jp/article/2019/10/31/328239.html
■これが『フェアレディＺ』次期型!? 最強モデルに「480Z」の噂
http://response.jp/article/2020/05/05/334285.html

日産 フェアレディＺ 新型 予想CG（2020年6月）日産 フェアレディＺ 新型 予想CG（2020年6月）写真をすべて見るフェアレディZ次期型を予告する映像が、2020年5月28日に公開された。この動画は、日産が公式サイトで配信したもので、タイトルは『NISSAN NEXT: From A to Z』だ。日産が次期型の存在を明らかにしたのは、おそらくこれが初めて。
■日産 フェアレディZ 次期型、露出…4か年計画プレゼン［動画］
http://response.jp/article/2020/05/29/335058.html
■これが日産 フェアレディZ 新型だ！公開された情報をもとにデザインを大予想
http://response.jp/article/2020/06/12/335514.html
■結果発表【48時間アンケート】日産 フェアレディZ 歴代でいちばん好きなのは？
http://response.jp/article/2020/09/15/338478.html
■日産 フェアレディZ 次期型、プロトタイプを発表へ　9月16日［動画］
http://response.jp/article/2020/09/02/338031.html

日産フェアレディZプロトタイプ（2020年9月）日産フェアレディZプロトタイプ（2020年9月）写真をすべて見る日産自動車は2020年9月16日、横浜市の日産パビリオンにて『フェアレディZプロトタイプ』を初披露、オンラインイベントで世界中のZファンに向け公開した。
■【日産 フェアレディZ 次期型】プロトタイプを発表---伝統と最新技術の融合［動画］
http://response.jp/article/2020/09/16/338489.html
■【日産 フェアレディZ 次期型】プロトタイプを初公開…内田社長「デザインはほぼ完成」
http://response.jp/article/2020/09/16/338494.html
■【日産 フェアレディZ 次期型】メーターの文字が!!…プロトタイプ発表
http://response.jp/article/2020/09/16/338496.html
■【日産 フェアレディZ 次期型】内田社長「日産のDNA、情熱そのもの」…私の最初のクルマ
http://response.jp/article/2020/09/16/338500.html
■【日産 フェアレディZ 次期型】プロトタイプ時点で公開した理由---「NISSAN NEXT」の1台
http://response.jp/article/2020/09/17/338542.html
■【日産 フェアレディZ 次期型】S30とZ32をモチーフとしながら現代の技術で新しさ…デザイン担当役員
http://response.jp/article/2020/09/20/338617.html
■【日産 フェアレディZ 次期型】Z32を担当した2人のデザイナーが30年後にやったこと
http://response.jp/article/2020/09/21/338628.html
■【日産 フェアレディZ 次期型】モビルスーツとダンスパートナー…チーフプロダクトスペシャリスト解説
http://response.jp/article/2020/09/22/338642.html

日産フェアレディZプロトタイプ（2020年10月、代官山蔦屋書店モーニングクルーズ）日産フェアレディZプロトタイプ（2020年10月、代官山蔦屋書店モーニングクルーズ）写真をすべて見る「部分ではなく全体を、本物を見て。発表以来、写真と実物は違うという声をよくいただいた。実物を見ると、今日のような曇り空でもくっきり見えるデザインだとわかる。映像と違う」
■【日産 フェアレディZ 次期型】歴代と並んだ…蔦屋書店モーニングクルーズ
http://response.jp/article/2020/10/11/339263.html
■日産 フェアレディZ プロトタイプ、内田社長が試乗［動画］
http://response.jp/article/2020/10/29/339846.html
■日産 フェアレディZ 次期型、「Zらしさ」とは…開発責任者が語る
http://response.jp/article/2021/01/02/341803.html
■『フェアレディZ』次期型は原点回帰？オマージュ？歴代Zのデザインを振り返る【懐かしのカーカタログ】
http://response.jp/article/2020/09/19/338599.html
■発表!!【48時間アンケート】日産 フェアレディZ 次期型プロトタイプの評価
http://response.jp/article/2020/12/31/341783.html

米日産の新型車。左からフェアレディZプロトタイプ、セントラ、フロンティア、パスファインダー（2021年4月）。米日産の新型車。左からフェアレディZプロトタイプ、セントラ、フロンティア、パスファインダー（2021年4月）。写真をすべて見る新型のプロトタイプを公開したが、その量産モデルと思われるパテント画像が流出した。
■日産 フェアレディZ 新型、量産デザインが流出!? コンセプトとの違いは
http://response.jp/article/2021/01/21/342397.html
■米日産が新型車を一気見せ、Zプロトの姿も…20か月で10車種発表予定［動画］
http://response.jp/article/2021/04/06/344709.html
■フェアレディZ432、プラネックスカーズがフルレストア…オートモビルカウンシル2021
http://response.jp/article/2021/04/09/344829.html
■日産 フェアレディZ 新型、8月17日デビューが決定
http://response.jp/article/2021/06/11/346631.html

《高木啓》
【画像】日産 Z 新型まとめ…次期型スクープから、フェアレディZプロトタイプ公開、量産型発表まで（14枚）
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