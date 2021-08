スバル WRX 新型にはMT設定　“間もなく”米国で発表へ

SUBARU(スバル)の米国部門は8月17日、新型『WRX』の新たなティザー映像を公開した。

新型WRXは、米国市場では2022年モデルとして、発売される。当初、ワールドプレミアは8月19日、ニューヨークモーターショー2021を予定していた。しかし、同ショーは新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染拡大の影響により、キャンセルに。スバルの米国部門は、新型WRXの発表時期に関して、「間もなく」とアナウンスしている。

WRXの伝説は、新型によって、まったく新しい、さらにスリリングな章を手に入れる、と自負する。新型はパワフルかつ機敏で、完全に新設計されているという。

The most exciting WRX ever is coming soon. Engineered to thrill, the 2022 #SubaruWRX is everything your right foot has been waiting for. Sign up to get the latest updates at https://t.co/R7daO6AW1e. pic.twitter.com/nmUJyrWa1B