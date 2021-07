スバル WRX 新型のティザー映像、「まったく新しい野獣」　8月19日にモデル発表

SUBARU(スバル)の米国部門は7月28日、新型『WRX』のティザー映像を公開した。

新型WRXは、米国市場では2022年モデルとして、発売される。ワールドプレミアは8月19日、ニューヨークモーターショー2021を予定している。

パワフルかつ機敏で、完全に新設計されている。新型WRXはまったく新しい野獣であり、ニューヨークモーターショー2021で解き放たれようとしているという。

The 2022 WRX is a whole new beast and it’s about to be unleashed at @nyautoshow on August 19. Sign up to be one of the first to see the powerful, agile, completely redesigned 2022 WRX at https://t.co/R7daO6AW1e. #SubaruWRX pic.twitter.com/4Y4BWfDJ4S