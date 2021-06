フィスカー『オーシャン』、デュアルモーターで545hp以上のパワーが確定

フィスカーのヘンリック・フィスカー会長兼CEOは6月22日、新型EVの『オーシャン』(Fisker Ocean)の最大出力が545hp以上になると発表した。

オーシャンは電動SUVで、バッテリーの蓄電容量は、標準仕様でおよそ80kWhとなる。トップグレードの場合、1回の充電で、最大およそ300マイル(約483km)を走行できる性能を持つ。

オーシャンの駆動方式は4WDだ。前後アクスルにモーターを搭載する。米国でのベース価格は、3万7499ドル(約415万円)と、従来のフィスカーの電動モデルと比較すると、大幅にリーズナブルな価格を実現する。

フィスカーのヘンリック・フィスカー会長兼CEOは、このオーシャンの最大出力が545hp以上になると発表した。最大出力545hpとなるのは、デュアルモーターを搭載する最上位グレード「Extreme」になるという。

Ok, a little more info ahead of November specification release! The top Fisker Ocean Extreme will have dual motors with a combined power output of a over 400 KW (+545 HP)! #Fisker #love #EVs #power #ESG #4WD pic.twitter.com/IKjhUboqE1