シェフラージャパン、電動パワートレインなど出展へ…人とくるまのテクノロジー2021

シェフラージャパンは、5月26日から7月30日に開催される「人とくるまのテクノロジー展2021オンライン」に出展、次世代モビリティ向けの電動パワートレインなど各種製品を紹介する。

シェフラージャパンの出展テーマは「持続可能なモビリティー・カーボンニュートラル社会への貢献(As a leader in mobility, we pioneer motion to advance how the world moves)」。「再生可能エネルギーと水素」、「ハイブリッド及び電動パワートレイン」、「インテリジェント・シャシー・アプリケーション」、「産業オートメーション」の各領域より、CO2削減、小型・軽量化、電動化へ貢献するシェフラーのコンポーネントとシステムソリューションを展示する。

「再生可能エネルギーと水素」では水素エネルギーチェーンや燃料電池スタックを、「ハイブリッド及び電動パワートレイン」ではHV向け電動モーターをはじめ、ダンパーシステム、 P2ハイブリッドモジュール、電動アクスル、ユニエア/Eロッカー、電動車トランスアクスル用ベアリング他を展示。「インテリジェント・シャシー・アプリケーション」ではドライブバイワイヤ(スペースドライブII)他を、「産業オートメーション」では状態監視機器(Smart QB)他を紹介する。

その他、アフターマーケット向けリペアソリューションとして、ダブルクラッチや補修部品検索アプリを展示する。