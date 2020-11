MINI、『ビジョン・アーバノート』発表へ…モビリティの未来　11月17日

BMWグループは11月11日、開催中のデジタルイベント「#NEXTGen 2020」において、MINIが11月17日、『ビジョン・アーバノート』(MINI Vision Urbanaut)をワールドプレミアすると発表した。

「#NEXTGen」は、BMWグループが2019年に開始したデジタルイベントだ。第2回目となる今年の #NEXTGen 2020では、BMWグループがモビリティの未来に向けた独自の展望を明らかにしていく。

#NEXTGen 2020では11月11日、新世代EVのBMW『iX』がデジタルワールドプレミアされた。これに続いて11月17日、MINIがビジョン・アーバノートを初公開する予定だ。

「ビジョン」は、BMWグループの各ブランドのコンセプトカーに冠される名称だ。例えばMINIは2016年、BMWの創業100周年に合わせて、次の100年を提示したコンセプトカー、『ビジョン・ネクスト100』を発表している。

Are you ready to see a @MINI vision vehicle in the urban jungle?



Here’s a hint of the #MINIVisionUrbanaut: the interior is more spacious than ever, and feels like home. The world premiere will take place on November 17th.#BMWGroup #NEXTGen pic.twitter.com/bQo38VpwuK