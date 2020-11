スバル BRZ 新型、11月18日デビューが決定

SUBARU(スバル)の米国部門は11月4日、新型『BRZ』を11月18日、ワールドプレミアすると発表した。

新型BRZに関しては10月、米国カリフォルニア州で開催されたSTIファンイベント、「スビーフェスト『World Record Attempt and Charity Drive』」において、来場者に限定公開されていた。車体にカモフラージュが施されたプロトタイプ車両を、カーテン越しに “限定先行ちょい見せ”している。

この新型BRZのワールドプレミアが、11月18日に決定した。スバルの米国部門によると、新型BRZはさらにスリリングとなり、後輪駆動車ならではの楽しさが増しているという。

なお、スバルの米国部門は、新型BRZのティザーイメージを公開した。最新のLEDテクノロジーが導入されたヘッドライトが確認できる。新型BRZは純粋なスポーツカーの爽快感を得るために、完全に新設計された、としている。

