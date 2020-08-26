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メルセデスAMG、Gクラス のワンオフ発表へ…「ゲレンデヴァーゲン」に敬意

メルセデスAMG G63（参考）
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メルセデスベンツの高性能車部門のメルセデスAMG は8月25日、メルセデスAMG『G63』（Mercedes-AMG G63）をベースにしたワンオフモデルのティザーイメージを、公式ツイッターを通じて公開した。

このワンオフモデルは、メルセデスベンツのチーフデザインオフィサーのゴードン・ワグナー氏と、ファッションデザイナーのヴァージル・アブロー氏のコラボレーションによって、誕生する1台となる。

ヴァージル・アブロー氏は、米国イリノイ州ロックフォード出身のファッションデザイナーだ。2018年には黒人として初めて、ルイ・ヴィトンのメンズウェアのクリエイティブディレクターに指名されている。

ゴードン・ワグナー氏によると、このワンオフモデルは、アイコン的存在のメルセデスAMG 『Gクラス』をベースにしたユニークなアートワークになるという。

ティザーイメージからは、Gクラスのルーツとして、1979年に発表された「ゲレンデヴァーゲン」の文字が記された背面タイヤなど、ゲレンデヴァーゲンに敬意を示したワンオフモデルの姿が確認できる。

《森脇稔》

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