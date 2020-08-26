メルセデスAMG、Gクラス のワンオフ発表へ…「ゲレンデヴァーゲン」に敬意

メルセデスベンツの高性能車部門のメルセデスAMG は8月25日、メルセデスAMG『G63』（Mercedes-AMG G63）をベースにしたワンオフモデルのティザーイメージを、公式ツイッターを通じて公開した。
このワンオフモデルは、メルセデスベンツのチーフデザインオフィサーのゴードン・ワグナー氏と、ファッションデザイナーのヴァージル・アブロー氏のコラボレーションによって、誕生する1台となる。
ヴァージル・アブロー氏は、米国イリノイ州ロックフォード出身のファッションデザイナーだ。2018年には黒人として初めて、ルイ・ヴィトンのメンズウェアのクリエイティブディレクターに指名されている。
ゴードン・ワグナー氏によると、このワンオフモデルは、アイコン的存在のメルセデスAMG 『Gクラス』をベースにしたユニークなアートワークになるという。
ティザーイメージからは、Gクラスのルーツとして、1979年に発表された「ゲレンデヴァーゲン」の文字が記された背面タイヤなど、ゲレンデヴァーゲンに敬意を示したワンオフモデルの姿が確認できる。
Pushing @MercedesBenz design in our collaboration with @virgilabloh and Gorden Wagener to create something unseen in both of our branches. Get ready for a unique artwork of the iconic Mercedes-AMG G-Class. #MBxVA #thenewluxury #virgilabloh #gordenwagener #mercedesbenz pic.twitter.com/AItIegjj9b— Mercedes-AMG (@MercedesAMG) August 25, 2020
[Kraftstoffverbrauch kombiniert: 14,4 l/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 330 g/km | https://t.co/N3yzMZ6mJd | Mercedes-AMG G 63]— Mercedes-AMG (@MercedesAMG) August 24, 2020
Coming soon... #thenewluxury @virgilabloh Gorden Wagener #MBxVA #virgilabloh #gordenwagener #MercedesAMG #gclass #design pic.twitter.com/uBWSQYbgVK