フェアレディZ 新型は405psV6ツインターボ搭載?!…動き出した日産

『ベストカー』7月10日号

発行:講談社ビーシー / 講談社

定価:420円(本体382円+税)

世の中の元気がなくても元気がいいのが『ベストカー』のスクープ情報だ。7月10日号ではこれから元気を出そうとしている日産を特集。巻頭を飾るのはモデルチェンジ秒読みの『フェアレディZ』だ。投入時期、エンジン、デザインを予想・解説している。

日産は5月28日の決算会見で新型車投入計画を発表、「NISSAN NEXT From A to Z」として紹介映像を発表した。登場する新型車は、姿形は不鮮明なイメージ映像ながら、「A」は『アリア』、「Z」はフェアレディZをさすと理解できる。記事ではさらに新型『エクストレイル』、新型軽EVも解説する。

集中BIG特集は、名車よりおもしろくて味がある「超二流」。記事では、誰もが認める名車が一流なら、その陰に隠れた名車が「超二流」という位置づけだ。うんうん、あったあった、いい車だったよねえ、のオンパレード。

気になる見出し……●動き出した日産 フェアレディZ●NEWハリアー●超二流モデルの独特な魅力●現代おもしろテンパネ展覧会●あのSCOOP情報の行方●社員が選ぶ国産メーカー歴代TOP5●安いクルマの最上位グレードVS高いクルマの最安グレード●我が人生に悔いは……ある●初心者&ペーパードライバーのオススメ車

★出版・編集関連事業に携わる方々へ:御社で発行されるモビリティ(自動車、モーターサイクルなど)関連書籍/雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒163-0228 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル28階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。