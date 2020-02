アルファロメオが新型車を発表へ、名車が復活か…ジュネーブモーターショー2020

アルファロメオ(Alfa Romeo)は2月22日、スイスで3月に開催されるジュネーブモーターショー2020において、新型車を初公開するとツイッターで発表した。

この新型車に関しては、車名を含めて明らかにされていない。ただし、ティザーイメージには、「重大なカムバック」と記されており、アルファロメオの名車が、ジュネーブモーターショー2020で復活を果たす可能性がある。

なお、アルファロメオは前回のジュネーブモーターショー2019において、SUVの『ステルヴィオ』の高性能グレード「Ti」、Cセグメント5ドアハッチバックの『ジュリエッタ』の2019年モデル、『ジュリア・クアドリフォリオ』と『ステルヴィオ・クアドリフォリオ』のF1参戦記念車「アルファロメオ・レーシング」を初公開した。

