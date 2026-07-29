EV急速充電器「FLASH」、熊本地震で5拠点を無料開放

テンフィールズファクトリーは、7月28日に熊本県で発生した地震を受け、被災地域の電力インフラ支援を目的に、熊本県内のEV急速充電器「FLASH」計5拠点を無料開放したと発表した。

充電料金は0円/kWhで、被害を受けた方や被災支援の方の利用を最優先とする。実施期間は被災地域の状況に応じ、EVナビ・FLASH公式X（旧Twitter）で終了を告知する。

同社は、EVが停電時に「走る蓄電池」として非常用電源になり得ることや、V2H（Vehicle to Home）で住宅や避難所などへ給電できる可能性を挙げた。今回の充電器はOTA（遠隔制御）に対応し、充電料金を速やかに0円へ切り替えられるという。

無料開放の対象拠点は、道の駅 有明（天草市志柿町5389−3、最大出力240kW）、道の駅 うしぶか海彩館（天草市有明町上津浦1955-3、最大出力180kW）、道の駅 宇土マリーナ おこしき館（宇土市下網田町3084-1、最大出力240kW）、道の駅 旭志（菊池市旭志川辺1886、180kW、2台のうち1台稼働）、道の駅 うしぶか海彩館（天草市牛深町2286−116、180kW）で、対応規格はCHAdeMOとNACS（テスラ車）を含む。

同社のFLASHサポートデスクは、受付時間24時間対応とした。