四脚の先足に車輪、フィールドロボット『AT-FOX』…災害対応やインフラ点検など多用途

株式会社アトラックラボは2026年7月24日、車輪と脚を融合したフィールドロボット「AT-FOX」を開発したと発表した。

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四節リンク機構を採用した伸縮脚と、脚先に配置した車輪を組み合わせた独自の移動機構により、平坦な道では高速・高効率な車輪走行を、不整地では脚のストロークによる高い走破性能を発揮する。

車輪と脚のハイブリッド構造で悪路走破と移動効率を両立

従来の車輪型ロボットは高速かつ効率的に移動できる一方、段差や岩場、ぬかるみなどの悪路では走破性能に限界があった。逆に脚型ロボットは高い走破性能を持つものの、構造が複雑で消費電力が大きく、移動効率が課題となっていた。アトラックラボはこの両者の長所を融合することで、現場で実際に使えるフィールドロボットの実現を目指している。

AT-FOXは1つのダイレクトドライブアクチュエータで脚を上下に伸縮させるシンプルな構造の伸縮脚を搭載し、車高調整や段差の踏破、姿勢制御を可能にした。

ロール動作

ピッチ動作

さらに4本すべての脚先には独立した車輪モーターを搭載しており、平坦な場所では車輪による高速移動、不整地では脚を積極的に使うことで高い接地性と走破性能を発揮。

バックドライバビリティに優れたダイレクトドライブアクチュエータの採用により、衝撃吸収性能と滑らかな姿勢制御も両立した。ロール・ピッチの姿勢制御、車高調整、段差踏破、ジャンプ、その場でのトロット歩行、自己姿勢バランス制御など多彩な動作にも対応する。

強化学習とデジタルツインで姿勢制御を高度化

制御まわりでは、独自開発の基板「AT_ZMOAB_ROSボード」（ESP32-S3搭載）でリアルタイム制御を行い、上位制御にはRaspberry Pi 5またはNVIDIA Jetson Orin Nanoを採用したROS 2ベースのアーキテクチャを構築した。

加えて、自社開発のAI自律制御システム「AT-SYNAPSE」と連携し、強化学習による姿勢制御およびアクティブサスペンション制御の研究開発を進めている。NVIDIA Isaac Simによるデジタルツイン環境で段差や傾斜、凹凸路面などさまざまな環境における最適な脚制御や姿勢制御を学習し、その成果を実機へ展開することで多様な環境に適応するフィールドロボットの実現を目的とする。

災害対応からインフラ点検まで幅広い現場を想定

AT-FOXが想定する活用分野は、災害対応・被災地調査、インフラ点検、建設現場での巡回・点検、林業・農業分野、防災・警備、大学・研究機関での研究開発プラットフォームなど幅広い。今後はAT-SYNAPSEとの連携により、画像認識、音声対話、自律走行、遠隔操作などの機能拡張も進め、より高度なフィールドロボットへの発展を目指すとしている。

ロボスタオンラインセミナー情報

ロボットの世界大会「ロボカップ」にもヒューマノイド・フィジカルAIの波

ヒューマノイドとフィジカルAIで変革期を迎える「ロボカップ」の現状を解説するセミナー「ロボカップはヒューマノイド・フィジカルAI時代へ 世界大会2026が示すロボット競技の変革と新潮流」を開催します。

ロボット競技の世界大会「ロボカップ」は1997年に日本からスタート。サッカーは認識、判断、移動、協調行動などAIとロボティクスの要素技術を総合的に必要とするため、研究開発を加速させる共通課題として選ばれました。その後、レスキュー、ホーム/サービス、産業応用(インダストリー)、ジュニアなどへ分野を拡大しています。

セミナーでは、ロボカップ日本委員会理事長の岡田教授をお迎えし、ロボカップの歴史と現在地、ヒューマノイド化が進む背景、各リーグの最新動向、そして日本が直面する課題について解説いただきます。さらに、韓国で2026年7月に開催される「RoboCup 2026世界大会」の現地レポートとして、写真や動画を交えながら、世界大会の最前線で何が起きているのかをご紹介いただきます。

先着で無料ご招待します。詳しくはこちら。

「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略

ロボット議員連盟会長であり、自民党経済産業部会のロボティクス戦略プロジェクトチーム座長も務める山際大志郎衆議院議員をお招きして、オンライン対談「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略 を開催します。

セミナー「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略

2026年、日本政府はAIロボティクスを新たな成長分野として位置付け、「AIロボティクス戦略」を策定しました。この戦略の策定を政治の側から後押ししたのがロボット議員連盟であり、2026年6月には新たな提言をまとめ、官房長官へ手交しています。

ロボット議員連盟が提言に込めた狙い、政府が「AIロボティクス戦略」を策定した背景、米国・中国との競争をどう捉えているのか、日本の強みはどこにあるのかについて詳しく聞きます。

また、産業界、スタートアップ、研究機関は今後どのような役割を担うべきなのか。ロボット産業に携わる人が知っておきたい、日本のAIロボティクス戦略の全体像と、社会実装に向けた具体策に迫ります。

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急成長する中国ヒューマノイド市場をデータと政策、日中連携事例から読み解く

ロボスタではオンラインセミナー「日本企業は中国ヒューマノイド産業とどう向き合うべきか 急成長する中国市場をデータと政策、日中連携事例から読み解く」を開催します。

匠新（ジャンシン）は、「日中イノベーションのエコシステム」をつくることを掲げ、日本企業と中国企業、政府機関、大学、投資家、メディアをつなぎ、日中間の事業連携を支援してきた企業。中国ヒューマノイド市場の最新動向とデータ分析、中国イノベーションの現場、日本企業との連携事例、日本企業は中国ヒューマノイド産業とどう向き合うべきか、などについて解説していただきます。

世界をリードする中国ヒューマノイド産業の現在地と、日本企業にとっての連携・参入の可能性を、データと具体的な事例から読み解く貴重な機会です。

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