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KTM『390 DUKE』2026年モデル発売、自社開発WPブレーキと5インチTFT搭載　価格は82万9000円

KTM『390 DUKE』2026年モデル
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KTMジャパンは、ネイキッドモデルのKTM『390 DUKE』の2026年モデルを7月より販売開始することを発表した。メーカー希望小売価格は82万9000円（税込）。カラーはブラックとブルーの2色が用意されている。

【画像】KTM『390 DUKE』2026年モデル

最大の変更点は、自社開発のWPブレーキシステムの採用だ。フロントホイールには320mmのブレーキディスクと新開発の4ピストンラジアルマウント式WP FCR4ブレーキキャリパーが装備され、リアホイールには240mmのブレーキディスクと新開発のシングルピストン式WP RCF4キャリパーが組み合わされている。

KTM『390 DUKE』2026年モデルKTM『390 DUKE』2026年モデル

フレームはスチール製トレリス・メインフレームとアルミダイキャスト製サブフレームを組み合わせた2ピース構造で、トリプルクランプの最適なオフセット設定によりハンドリング特性と操縦安定性が向上している。リアサスペンションはオフセンターにマウントされ、シート高を820mmに抑えながらエアボックスの大型化も両立している。

サスペンションは、伸側・圧側それぞれ5段階調整可能な43mm WP製APEXオープンカートリッジ式フロントフォークと、伸側およびプリロード調整が可能なスプリットピストン式リアショックアブソーバーが装備されている。

KTM『390 DUKE』2026年モデルKTM『390 DUKE』2026年モデル

エンジンはLC4cと呼ばれる水冷4ストロークDOHC単気筒で、総排気量は398.7cc。最高出力33kW（45PS）／8500rpm、最大トルク39Nm／7000rpmを発揮し、6速ミッションと組み合わされる。

5インチフルカラーTFTディスプレイにはSTREET・RAIN・TRACKの3つのライドモードが用意されている。TRACKモードではタコメーター拡大表示やラップタイマー表示への切り替えとローンチコントロールの使用が可能になる。スーパーモトABSやコーナリングMTCも標準装備され、ディスプレイ上で切り替えられる。

KTM『390 DUKE』2026年モデルKTM『390 DUKE』2026年モデル

車両重量は165kg（燃料含む）、燃料タンク容量は約15リットル。タイヤサイズはフロント110/70 R-17、リア150/60 R-17。生産国はインドで、最長4年間のプレミアムメーカー保証（条件あり）が付帯する。なお、主要諸元はEU仕様の値であり、日本仕様では異なる場合がある。

《ヤマブキデザイン》

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