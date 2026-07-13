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KTM、2027年型『SXシリーズ』9モデルを発表、フルサイズからミニサイクルモデルまで展開

KTM SXシリーズ 2027年モデル
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KTMは、2027年モデルのモトクロスラインアップ『SXシリーズ』全9モデルを発表した。フルサイズ6モデルとミニサイクル3モデルで構成され、7月から10月にかけて順次発売が予定されている。

【画像】KTM SXシリーズ 2027年モデル

2027年モデルでは、KTMを象徴するオレンジカラーがさらに際立てられるとともに、タンクスポイラーにレッドのアクセントが加えられ、コース上での存在感が高められている。グラフィックにはインモールド製法が採用され、高い耐久性と耐摩耗性が確保されている。

フレームはハイドロフォーミング成形、レーザーカット、ロボット溶接によって製造されるスチール製で、レースで勝利を収めてきたライダーからのフィードバックと継続的な開発を反映し、優れたレスポンス、安定性、適切なしなやかさ、そして軽量化が図られている。エンジンは2ストロークモデルを含む全車にEFI（電子燃料噴射システム）が採用され、最新のFIM騒音規制に適合しながらも優れたトルクと出力性能を発揮する。

KTM SXシリーズ 2027年モデルKTM SXシリーズ 2027年モデル

フルサイズのSX-Fシリーズには、WP SUSPENSION XACTをはじめ、パンクル製ギアボックス、ダンロップ ジオマックス MX34タイヤ、CNC加工ハブを組み合わせたエクセルリム、ブレンボ製クラッチおよびブレーキシステム、ネーケン製ハンドルバー、ODI製ロックオングリップ、ケーヒン製スロットルボディなどのレース直系プレミアムコンポーネントが装備されている。

4ストロークのフルサイズモデルは以下の3機種。
●KTM 450 SX-F（449.9 cc・水冷4ストローク単気筒、車重約103.1 kg）：149万9000円（税込）※2026年10月発売予定
●KTM 350 SX-F（349.7 cc・水冷4ストローク単気筒、車重約102.4 kg）：145万9000円（税込）※2026年10月発売予定
●KTM 250 SX-F（249.9 cc・水冷4ストローク単気筒、車重約101.5 kg）：135万9000円（税込）※2026年9月発売予定

2ストロークのフルサイズモデルは以下の3機種。
●KTM 300 SX（293.2 cc・水冷2ストローク単気筒、車重約99.4 kg）：131万9000円（税込）※2026年10月発売予定
●KTM 250 SX（249.0 cc・水冷2ストローク単気筒、車重約99.4 kg）：124万9000円（税込）※2026年10月発売予定
●KTM 125 SX（124.8 cc・水冷2ストローク単気筒、車重約92.0 kg）：122万9000円（税込）※2026年10月発売予定

ミニサイクルモデルは以下の3機種。
●KTM 85 SX 19/16（84.9 cc・水冷2ストローク単気筒、車重約69 kg）：88万9000円（税込）※2026年7月発売予定
●KTM 65 SX（64.9 cc・水冷2ストローク単気筒、車重約54.3 kg）：73万9000円（税込）※2026年10月発売予定
●KTM 50 SX（49.9 cc・水冷2ストローク単気筒、車重約43.5 kg）：56万9000円（税込）※2026年9月発売予定

KTM SXシリーズ 2027年モデルKTM SXシリーズ 2027年モデル

なお、ミニサイクルモデルはEFIではなくキャブレター仕様となっており、始動方式もキックスターター式が採用されている。

2027年モデルのKTM SXおよびKTM SX-Fシリーズは、「プレミアム・メーカー保証（Premium Manufacturer's Warranty）」の対象となり、保証期間は1年間。全モデルとも競技専用車両となる。

《ヤマブキデザイン》

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