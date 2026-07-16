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BMW『4シリーズ グランクーペ』、黒アクセントの「Edition Shadow」追加…800万円から

・ビー・エム・ダブリューがBMW 4シリーズ グラン クーペに「Edition Shadow」追加、価格は800万円から。納車は9月以降を予定。

・外観はMスポーツをベースに、黒を基調としたMハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツや19インチのMライト・アロイ・ホイールなどを採用した精悍なデザイン。

・ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能やBMWデジタル・キー、Apple CarPlay対応など最新の安全・利便機能を標準装備。

BMW『4シリーズ グランクーペ』の「Edition Shadow」
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ビー・エム・ダブリューは、BMW『4シリーズ グラン クーペ』のラインアップに「エディション・シャドー（Edition Shadow）」を追加し、全国のBMW正規ディーラーで発売した。納車は9月以降を予定しており、価格は800万円からとなっている。

【画像】BMW『4シリーズ グランクーペ』の「Edition Shadow」

BMW『4シリーズ グランクーペ』の「Edition Shadow」BMW『4シリーズ グランクーペ』の「Edition Shadow」

エディション・シャドーの外観は「Mスポーツ」をベースに、アダプティブLEDヘッドライト、レーザー・テールライトを採用。黒色のキドニーグリルおよびテール・パイプが特徴的なMハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ、黒色のドア・ミラー・キャップ、19インチのMライト・アロイ・ホイール Yスポーク・スタイリング859Mバイカラーを組み合わせた、精悍な仕上がりとなっている。

安全・運転支援機能においては、高性能カメラ＆レーダーおよび高性能プロセッサーを活用した最先端の運転支援システムを搭載。高速道路での渋滞時にドライバーの負担を軽減する「ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能」を装備し、一定の条件下でステアリングから手を離した走行が可能だ。

BMW『4シリーズ グランクーペ』の「Edition Shadow」BMW『4シリーズ グランクーペ』の「Edition Shadow」

コネクティビティ面では、「OK, BMW」と話しかけるだけで車両操作や目的地設定ができる音声認識機能、Apple CarPlayへの対応、スマートフォンで検索した目的地を車両に送信する機能なども備える。さらに、BMWデジタル・キーを標準装備し、対応スマートフォンをドア・ハンドルにかざすだけでロック解除・施錠やエンジン始動が可能となっている。

《森脇稔》

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